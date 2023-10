Auch Premierministerin Katrín Jakobsdóttir geht in den Streik. AP

Tausende Frauen und nichtbinäre Menschen legen am Dienstag, dem 24. Oktober, ihre Arbeit nieder. Sie werden sowohl ihrer Lohnarbeit als auch der unbezahlten Familien- und Sorgearbeit nicht oder nur sehr eingeschränkt nachkommen. Auch die Premierministerin Katrín Jakobsdóttir zeigt sich mit dem Streikenden solidarisch – und geht ebenfalls in den Streik. Gegenüber der isländischen Tageszeitung "Vísir" kritisiert sie die noch immer vorhandenen Gehaltsunterschiede und geschlechtsbezogene Gewalt.

Laut Erhebungen der EU-Statistikbehörde Eurostat liegt der Gender-Pay-Gap bei den Bruttostundenlöhnen in Island bei zehn Prozent. Zum Vergleich: In Österreich liegt er nach dieser Berechnung bei 18,8 Prozent. 2023 hat Island laut dem Global Gender Gap Index den weltweit kleinsten Gender-Pay-Gap. Dieser Wert zeigt an, dass der Gender-Gap zu rund 91,2 Prozent geschlossen ist.

Gemeinsam gegen das Patriarchat

Doch genau darin liege auch ein wesentlicher Grund für den Streik, berichtet der britische "Guardian". Island habe eine Vorreiterrolle bei der Geschlechtergerechtigkeit, sagt Freyja Steingrímsdóttir vom isländischen Gewerkschaftsbund, der den Streik organisiert hat. Man wolle den Erwartungen gerecht werden, sagt Steingrímsdóttir.

Besonders spürbar wird der Streik im Bildungs- und Gesundheitsbereich sein, in denen auch in Island vorwiegend Frauen arbeiten. Laut isländischer Lehrergewerkschaft sind die Beschäftigen in Kinderbetreuungseinrichtungen zu 94 Prozent Frauen, in Grundschulen arbeiten 85 Prozent Frauen.

Weil sowohl die unbezahlte Sorgearbeit als auch die Lohnarbeit von den Isländerinnen bestreikt wird, werden viele Männer gezwungen sein, sich allein um ihre Kinder zu kümmern und sich von ihrer Lohnarbeit freizunehmen. Zu dem Streik wurden auch ausdrücklich nichtbinäre Personen aufgerufen, denn man teile denselben Kampf: den gegen ein patriarchales System.

Tradition der Frauenstreiks

Frauenstreiks haben in Island eine lange Tradition. 1975 fand in Island ein erster Frauenstreik statt, an dem 90 Prozent aller Frauen teilgenommen haben. Der Streik schien erst erfolgsversprechend zu sein: Ein Jahr später verabschiedete das Parlament ein Gesetz zu gleicher Bezahlung gleichwertiger Arbeit. Umgesetzt wurde es nicht, weshalb in den Jahren darauf immer wieder gestreikt wurde: 1985, 2005, 2010, 2016 und 2018. Seit 2018 verbietet Island, Männer und Frauen mit vergleichbaren Jobs unterschiedlich zu bezahlen.

Bei den früheren Streiks verließen die Frauen ihre Arbeit früher, beim aktuellen Streik bleiben sie – wie beim ersten Frauenstreik 1975 – den ganzen Tag der Arbeit fern. (red, 24.10.2023)