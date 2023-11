Gerade in Berufen der sozialen Arbeit begegnet einem das Thema Sexualität immer wieder. Oft wissen die Fachkräfte nicht, wie sie mit den Wünschen und Themen der Klientinnen und Klienten adäquat umgehen können. Getty Images/iStockphoto

Seit Anfang Oktober gibt es in der FH Kärnten einen neuen Hochschullehrgang: Sexualpädagogik und sexuelle Bildung. Kann man in den Kursen also verschie­dene Sexstellungen lernen? Ja und nein. "Sexualität ist weit mehr als nur penetrativer Sex, sie umfasst eine Vielfalt sexueller Erlebens- und Verhaltensweisen", sagt die wissenschaftliche Leiterin des Lehrgangs, Ruth Hechtl. Unter Sexualität kann vieles verstanden werden: "Sie kann der Lustbefriedigung, der Kommunikation und Herstellung von Intimität und Nähe oder der Reproduktion dienen und ist ein wichtiger Bestandteil der eigenen Identität", erläutert Hechtl weiter.

20 Personen haben sich zum ersten Durchgang des Lehrgangs dieses Jahr angemeldet. Unter ihnen sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Personen aus dem Gesundheitsbereich und dem Erziehungswesen. Sie alle wollen mehr über das große Tabu Sexualität lernen, das in un­serer Gesellschaft immer noch vorherrscht. "Wir sind zwar konstant mit Sexualität konfrontiert, aber wirklich offen darüber sprechen und reflektieren tun nur die wenigsten", sagt Hechtl. Im Lehrgang werden auch verschiedene Ausdrucksformen von Sexualität und Begriffe wie zum Beispiel queer besprochen.

Es gibt ein paar Bereiche, in de­nen das Thema Sexualität noch besonders mit Argwohn beäugt wird, meint Hechtl: beispielsweise bei Kindern, älteren Menschen, Personen mit Behinderung, im Krankenhaus oder in der Pflege. Aber warum ist es so wichtig, auch in diesen Bereichen das Bewusstsein des Personals für das Thema zu schärfen?

Reflektieren

"Sexualität begegnet uns sehr häufig in der sozialen Arbeit. Sie einfach zu ignorieren ist keine gute Lösung", sagt Hechtl. Fachkräfte seien oft verunsichert, wenn sie mit dem Thema konfrontiert würden. Wie reagiert man beispielsweise darauf, wenn ein Mensch mit Behinderung den Wunsch äußert, Sexualität zu erleben? Aus diesem Grund werden die Teilnehmenden des Hochschullehrgangs auch darin geschult, sexualpädagogische Beratung anzubieten. So können sie Personen bei ihrem sexuellen Lernprozess begleiten, lernen aber gleichzeitig auch, wo die Grenzen zur Therapie zu ziehen sind.

Im Lehrgang wird besonders Wert auf die Reflexion der eigenen Werte und Moralvorstellungen gelegt. "Denn nur wenn ich mir meiner eigenen Haltung zu all diesen Themen bewusst bin, kann ich eine andere Person auf ihrem persönlichen Weg zu einer lustvollen und selbstbestimmten Sexualität begleiten", sagt Hechtl. Deshalb findet der Lehrgang, der insgesamt zwei Semester dauert, in Präsenz statt. In Kleingruppen fällt es den Teilnehmenden leichter, sich zu öffnen.

Schutzkonzepte

Ein weiterer Grund, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, ist, dass die Regierung im September das sogenannte Kinderschutzpaket beschlossen hat. Darin verankert ist unter anderem, dass auch Schulen Konzepte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen erstellen müssen. Dabei soll ein Verhaltenskodex erarbeitet, eine Risikoanalyse durchgeführt, ein Kinderschutzteam festgelegt und die Vorgangsweise bei möglichen Gefährdungen definiert werden.

Auch andere Organisationen sind angehalten, solche Konzepte umzusetzen. Zum Beispiel müssen Wiener Einrichtungen für Elementarpädagogik, also Kindergärten, Tagesstätten und Co, bis Ende dieses Jahres ebenfalls Schutzkonzepte erstellen. Zusätzlich wird von ihnen noch ein Plan zur Umsetzung verlangt. Wie solche Konzepte erstellt werden können, wird ebenfalls in dem Lehrgang gezeigt. "Gerade dort, wo noch große Tabus in Bezug auf Sexualität herrschen, ist das Risiko von sexualisierter Gewalt und Missbrauch erhöht. Insbesondere weil wenig oder gar nicht darüber gesprochen wird", sagt Hechtl.

Deswegen dreht sich ein Teil des Lehrgangs um das Thema Gewaltschutz und Prävention. Was ist beispielsweise zu tun, wenn Kinder sich gegenseitig etwas antun, Erwachsene übergriffig sind oder Jugendliche von häuslicher Gewalt berichten?

Das und vieles mehr wird in dem Lehrgang unterrichtet. Zwar kommen Teile davon auch im regulären Studium der Sozialen Arbeit vor, allerdings nur als Wahlfach und nicht in dieser Tiefe. Bisher mussten Personen, die sich in Sexualpädagogik weiterbilden wollten, in andere Bundesländer reisen. Nun können Interessierte in Kärnten bleiben und in Feldkirchen den Lehrgang besuchen. (Natascha Ickert, 9.11.2023)