Kabul - Die Nachrichtenagentur der regierenden Taliban in Afghanistan publiziert nun auch auf Deutsch. Siaulhak Hakmal, Direktor der Staatsagentur, begründete den Schritt auf der Plattform X am Dienstag mit der Programmentwicklung der Agentur. Seit mehr als zwei Jahren sind die islamistischen Taliban wieder an der Macht. Seitdem wurde auch die zuvor eher unbedeutende staatliche Nachrichtenagentur als Sprachrohr genutzt.

Um Tourismus in Afghanistan geht es im ersten deutschen Beitrag vonBakhtar News auf X. APA/AFP/AHMAD SAHEL ARMAN

Bakhtar News veröffentlicht Nachrichten nun in acht Fremdsprachen. In ihrem ersten deutschen Beitrag auf X berichtete Bakhtar über Afghanistan als Touristenziel und einen "Anstieg der Touristenbesuche sowohl von Inländern als auch aus dem Ausland".

Unter den Taliban wurde die Pressefreiheit zunehmend eingeschränkt. Auf der Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen liegt Afghanistan auf Platz 152 von 180. (APA/dpa, 24.10.2023)