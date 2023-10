Foxconn-Gründer Terry Gou hat derzeit in zwei Ländern mit Problemen zu kämpfen. In China wird nun gegen den Mann, der Präsident Taiwans werden will, wegen Steuervergehen ermittelt. Bericht aus Taipeh

Nicht wenige vermuten die Hand Pekings hinter dem Geschehen: Terry Gou, Gründer des Tech-Giganten Foxconn, gerät ins Visier der chinesischen Justiz. Das hat, so jene, die nun unken, womöglich mit seinem Antreten bei Taiwans Präsidentschaftswahl zu tun. Zwar gilt der Geschäftsmann nicht zuletzt wegen seiner starken wirtschaftlichen Bande zum Festland als eher Peking-freundlicher Kandidat. Aber genau deswegen spaltet er das Lager der Opposition.

Peking fürchtet Spaltung

Wunschkandidat Xi Jinpings ist nämlich nach wie vor genau deren Führer – der Kandidat der Kuomintang-Partei KMT, Hou Yu-ih. Die Wurzeln der Partei liegen auf dem Festland. Erst nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten 1949 flüchtete Chiang Kai-shek mit über einer Million Gefolgsleute auf die Insel. Obwohl sich in den folgenden Jahrzehnten immer mehr eine eigene taiwanische Identität herausbildete, ist die KMT nach wie vor die Partei, die sich deutlicher gegen eine offizielle Unabhängigkeit ausspricht und das "Ein-China-Prinzip" betont.

Die Präsidentschaftswahl in Taiwan findet im Jänner statt. Die amtierende Präsidentin Tsai darf nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten. Derzeit kämpft ihr Nachfolger und derzeitiger Stellvertreter Lai Ching-te gegen die Kandidaten der KMT und der TPP.

Terry Gou, Gründer von Foxconn, will Taiwans Präsident werden. Das gefällt China nicht – obwohl der Milliardär gute Verbindungen aufs Festland hat. REUTERS/ANN WANG

Terry Gou wiederum war zunächst als Kandidat der KMT angetreten. Als er die Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur verloren hatte, war er aus der Partei aus- und einer eigenen Parteigründung wieder eingestiegen. Derzeit liegt die Regierungspartei DPP, oder eigentlich deren Kandidat Lai, mit knapp 35 Prozent der Stimmen vorne. Danach folgen etwa gleichauf KMT und TPP. Gou kommt aktuell auf zehn Prozent. Würden seine Stimmen zur KMT wandern, hätte diese eine gute Chance, die Wahl doch noch zu gewinnen.

"Iss so viele Ananas, bis du platzt"

Gou ist eher ein Neueinsteiger. Seit 2019 ist der 72-Jährige zunehmend politisch aktiv. Seine 1974 in Taiwan gegründete Firma Honhai Electronics hatte 1988 das erste Werk in China eröffnet. Das Unternehmen expandierte schnell und gilt mit einer Million Beschäftigten als der größte private Arbeitgeber Chinas. Immer wieder geriet Foxconn wegen seiner Arbeitsbedingungen in die Kritik.

Ob die Ermittlungen in China gegen Foxconn damit zu tun haben, ist ungewiss. Allerdings ist es nichts Neues, dass Peking versucht, Einfluss auf die Politik in Taiwan zu nehmen. Als die noch amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen mit ihrer Partei DPP 2016 die Wahl gewann, brach Peking nicht nur den Kontakt ab, sondern untersagte auch die zahlreichen Gruppenreisen, die bis dahin jedes Jahr vom Festland auf die Insel geführt hatten. Auch sonst kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, die in Taiwan viele als "wirtschaftliche Erpressung" bezeichnen: Im März 2021 verbot Peking plötzlich die Einfuhr von Ananas, was damals 97 Prozent der taiwanischen Exporte betraf. Präsidentin Tsai rief daraufhin eine Kampagne mit dem Namen "Iss so viele Ananas, bis du platzt" aus.

In Taiwan wiederum wurden am Dienstag sechs Personen festgenommen oder auf Kaution freigelassen, weil sie Unterschriften gekauft haben sollen. Die Listen wurden für eine Petition verwendet, wonach Terry Gou Präsident werden solle. (Philipp Mattheis aus Taipeh, 24.10.2023)