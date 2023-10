Vor Monaten packte Mamadou Safaiou Barry eine Taschenlampe, einen Schraubenzieher, eine handskizzierte Landkarte sowie eine Hose und ein T-Shirt zum Wechseln in ein Sackerl. Nun ist er in Kairo

Jahr für Jahr suchen Zigtausende von Einwohnern des westafrikanischen Staats Guinea das Weite. Die meisten von ihnen peilen auf der Suche nach Arbeit mit dem Bus andere afrikanische Staaten an, andere wagen den gefährlichen Weg mit dem Schiff nach Europa. Dass jemand mit dem Fahrrad aufbricht, um gen Osten quer durch den gesamten Kontinent in Richtung der ägyptischen Hauptstadt Kairo zu radeln, gab es bislang noch nie: Bis Mamadou Safaiou Barry Mitte Mai eine Taschenlampe, einen Schraubenzieher, eine handskizzierte Landkarte sowie eine Hose und ein T-Shirt zum Wechseln in ein Plastiksackerl packte und auf seinen für 23 Euro erworbenen Secondfoot-Drahtesel stieg.

8.200 Kilometer strampeln

Der 25-Jährige zeigte sich beim Wunsch nach der Verwirklichung seiner Vorsätze denkbar hartnäckig. Er will islamische Theologie studieren, und zwar an einer der angesehensten Hochschulen der Welt: an der über tausendjährigen Al-Ashar-Universität in Kairo. Das bedeutete, mehr als 8.200 Kilometer weit durch acht Staaten zu strampeln, wofür Mamadou gerade einmal umgerechnet 33 Euro als Budget zur Verfügung standen. Nur in einem war sich der Imam in spe sicher: dass ihn der Allmächtige beschützen würde.

Nun wird gelernt: Mamadou Safaiou Barry nach seiner Ankunft in Kairo. REUTERS/FATMA FAHMY

Das war zunächst auch der Fall. Von Guinea schlug sich Mamadou über Mali und Burkina Faso nach Togo durch: Er legte angeblich jeden Tag rund hundert Kilometer zurück und schlief des Nachts im Busch. In Togo wurde der göttliche Schutz allerdings dünn: Dort sahen Soldaten einen Terroristen in ihm, sperrten ihn neun Tage lang ein und ließen ihn erst wieder frei, nachdem er ihnen sein gesamtes restliches Geld (fast 30 Euro) überlassen hatte. Eine gute Woche später sah sich Mamadou in der tschadischen Hauptstadt N'Djamena mit einem neuen Problem konfrontiert: Im Sudan war ein Krieg ausgebrochen – vollkommen ausgeschlossen, durch die umkämpften Landschaften zu radeln.

Die letzten Kilometer wie im Flug

In dieser Notlage übernahm Allah wieder die Führung. Er schickte einen anonymen Wohltäter, der aus dem Internet von Mamadous gefährdetem Vorhaben erfahren hatte: Er kaufte dem Gestrandeten ein Flugticket nach Kairo und stellte sicher, dass dieser in der ägyptischen Hauptstadt gebührend empfangen wurde. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft in Ägyptens Hauptstadt hielt Mamadou eine Immatrikulation an der ehrenwerten Al-Ashar-Universität mitsamt einem Stipendium in den Händen. Seitdem ist sich der junge Ehemann und Vater einer Tochter endgültig sicher: "Wenn du einen Traum hast, sei stark und halte an ihm fest: Gott wird dir dabei helfen." (Johannes Dieterich, 26.10.2023)