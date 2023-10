Berlin/Bayreuth/Weimar – In Deutschland sind am Dienstag erneut Bombendrohungen gegen Einrichtungen in mehreren Bundesländern eingegangen. In Berlin waren unter anderem der Hauptbahnhof, der Sender RTL und das Willy-Brandt-Haus, der Sitz der Bundeszentrale der Regierungspartei SPD, betroffen, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden Drohungen gegen ein Funkhaus in Weimar und mehrere Schulen in Bayern gemeldet.

Bei der Deutschen Bahn sei in der Nacht auf Dienstag gegen 3.00 Uhr eine E-Mail mit einer Bombendrohung gegen den Berliner Hauptbahnhof eingegangen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin auf Anfrage.

Die Polizei habe daraufhin die Kräfte am Hauptbahnhof verstärkt und die Gefährdungslage überprüft. Letztlich sei nicht von einer Gefährdung der Reisenden ausgegangen worden. Auch angesichts der anderen Bombendrohungen in der Berlin sei das Landeskriminalamt (LKA) eingeschaltet worden. Weitere Details nannte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Die Polizeipräsidien in Bayern berichteten von Drohungen gegen Schulen in Bayreuth, Hollfeld, Straubing sowie im schwäbischen Friedberg (Symbolbild). APA/Sascha Thelen/Sascha Thelen

Räumung von Schulen

Ein Funkhaus in Thüringen mit mehreren Radiosendern ist nach einer Drohung Dienstag früh geräumt worden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gebäudes in Weimar wurden in Sicherheit gebracht, wie die Polizei Jena am Dienstag mitteilte. Es würden nun Sprengstoffproben durchgeführt. Der Absender der Drohmail sei "Hamas" gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Betroffen war das Sendezentrum von Antenne Thüringen, Landeswelle Thüringen und Radio Top 40.

Polizeipräsidien in Bayern berichteten von Drohungen an Schulen in Bayreuth und Hollfeld in Oberfranken, an einer Schule in Straubing sowie im schwäbischen Friedberg. Die Polizei räumte die Schulen vorsorglich oder wies Schüler und Lehrer noch vor dem Betreten des Gebäudes zurück. Die Schulen wurden anschließend durchsucht, um eine Gefahr auszuschließen. Die Polizei setzte dabei auch sogenannte Sprengstoffhunde ein.

Bereits am Montag hatte es Bombendrohungen gegen mehrere Schulen in verschiedenen deutschen Bundesländern sowie gegen die Zentrale des öffentlichen-rechtlichen Fernsehsenders ZDF in Mainz gegeben. (APA, red, 24.10.2023)