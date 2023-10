Auf Social Media ist der Käse, der sich vor allem in den 1970ern großer Beliebtheit erfreut hat, wieder in aller Munde - fragwürdige Rezepte inklusive

Aufgrund seiner Nährwerte wird Cottage Cheese oft als "Schlankmacher" bezeichnet. Getty Images/iStockphoto

Die einen finden ihn gut, die anderen geschmackslos. Die allermeisten werden noch nicht viel über Cottage Cheese nachgedacht haben. Doch in den sozialen Medien bahnt sich ein Hype an, der zum Käse-Comeback führen könnte. Der Hüttenkäse, der einst von Joghurt ersetzt wurde, könnte nun weltweit wieder vermehrt Platz in Kühlschränken finden.

Im Juli 2023 waren die weltweiten Google-Suchanfragen nach Cottage Cheese so hoch wie noch nie. Instagram-Beiträge gibt es unter dem Hashtag #cottagecheese über 600.000. Auf TikTok weist der Begriff über 1,1 Milliarden Views auf. Obwohl er mit den 3,4 Milliarden Views von #mozzarella (noch) nicht mithalten kann, steigt seine Popularität. Woran liegt das?

Für Figurbewusste und Fitnessfreaks ist der Cottage Cheese gefundenes Fressen. Verglichen mit anderen Milchprodukten ist Hüttenkäse nämlich proteinhaltiger und kalorienärmer, perfekt für "Low Carb High Protein"-Diäten. 100 Gramm Cottage Cheese enthalten etwa 3,4 Gramm Kohlehydrate, 100 Kilokalorien und 13 Gramm Eiweiß. Das macht ihn besonders geeignet zum Abnehmen und für den Muskelaufbau. Im Allgemeinen enthält Cottage Cheese auch Magnesium, Selen, Vitamin B2, Phosphor, Natrium und Kalzium. Zudem hat er einen niedrigen Fettgehalt, ist leicht verdaulich und hält länger satt.

CheeseTok

Gesundheitliche Vorteile bringt der Kugerlkäse, der aus pasteurisierter Milch produziert wird, einige. Doch schmeckt er auch? Das bejahen viele Content Creator, die gerade mit Cottage Cheese-Rezepten viral gehen. Eine davon ist Melissa Ben-Ishay alias @bakedbymelissa. Sie belegt ihr getoastetes Sauerteigbrot mit dem körnigen Frischkäse, toppt das Ganze mit Tomaten und Gurken und staubt dafür fast 80.000 Likes auf TikTok ab. Auch ihr Video, in dem sie Fladenbrot mit Cottage Cheese, einer Pesto-Avocado-Mischung und Gemüse füllt, kommt gut an. Die TikTok-Community zeigt, wie vielseitig einsetzbar der körnige Frischkäse sein kann. Er wird zu Saucen und Dips verarbeitet, zusammengemixt, gelöffelt, gestrichen und sogar in Brot und Kuchen verwandelt.

TikTok zeigt Cottage Cheese als facettenreiches Lebensmittel.

Cottage Cheese Rezept mit Fladenbrot, Gemüse und Pesto

Teilweise entwickeln sich die Cottage Cheese-Rezepte aber auch in fragwürdige Richtungen. Cottage Cheese-Eis, Cottage Cheese-Keksteig und Cottage Cheese-Fudge, eine Art Schokoladencreme, gehen vielen Userinnen und Usern dann doch zu weit. Bei den Rezepten fällt jedenfalls eines auf: Niemand scheint Cottage Cheese "ohne alles" zu essen. Die meisten versuchen, ihn mit anderen Zutaten schmackhafter zu machen.

Die Geschichte des Kugerlkäses

Der Käse wurde schon vor über 5.000 Jahren im alten Ägypten und Griechenland zubereitet. Cottage Cheese, wie wir ihn heute kennen, erhielt seinen Namen aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts in England. Er wird "Cottage" genannt, weil er vorrangig in Landhäusern hergestellt wurde. Die Landwirtinnen und Landwirte verwerteten damit ihre Milchreste. In den USA boomte der Käse vor allem von 1950 bis 1975. Damals wurde er als Diätessen vermarktet bis er gewissermaßen von Joghurt abgelöst wurde. Jetzt soll er zurück sein. Ob die Zeit auch diesen Hype heilt, wird sich auf den Social Media Timelines widerspiegeln.

In Österreich dürfte der Trend jedenfalls noch nicht angekommen sein, oder überhaupt keiner werden. Laut der Pressesprecherin von Spar, Nicole Berkmann, konnte man bis jetzt "keinen Anstieg der verkauften Menge an Cottage-Cheese" verzeichnen.

Vielleicht liegt dies ja schlicht daran, dass man hierzulande für vieles einfach zum ebenfalls kalorienarmen Topfen greift? (Anna Haubiz, 29.10.2023)