Die Association of Flight Attendants warnt davor, dass man Bettwanzen nach einem Aufenthalt mit Übernachtung mit nach Hause bringen könnte

Das Thema Bettwanzen lässt auch die weltgrößte Kabinencrew-Gewerkschaft nicht kalt. Die Association of Flight Attendants, die unter anderem United Airlines, Alaska Airlines und Frontier repräsentiert, warnt ihre Mitglieder nun davor, dass man Bettwanzen nach einem Aufenthalt mit Übernachtung mit nach Hause bringen könnte. Das berichtet das Fachmagazin "Aerotelegraph". Tatsächlich sind die lästigen Krabbeltiere, hat man sie einmal mit im Gepäck, nur sehr schwer loszuwerden, wie mittlerweile bekannt sein dürfte. Daher sollten Flugbegleiterinnen und -begleiter verschiedene Vorkehrungen treffen, rät die Gewerkschaft: Latexhandschuhe und eine Taschenlampe sollte man dabei haben, um das Hotelbett zu untersuchen.

Flugzeugbesatzungen sollen sich mit Latexhandschuhen und Taschenlampen ausrüsten, um nach den lästigen Krabbeltieren zu fahnden. imago stock&people via www.imago

Es wird geraten, keine Koffer aus Stoff, sondern lieber Hartschalenkoffer zu bevorzugen. Deren glatte Oberfläche würde es den Viechern schwerer machen mitzureisen. Zudem sollte das Gepäck nicht auf dem Boden und in der Nähe von Betten und Sofas aufbewahrt werden. Nach der Heimkehr solle man Taschen außerhalb des Hauses oder in der Garage auspacken und Kleidung sofort waschen. Es sind im Wesentlichen Ratschläge, die man auch jedem Touristen mit auf die Reise geben könnte.

Wie aufwendig es ist, wenn sich Bettwanzen einmal im Flugzeug eingenistet haben, zeigt "Aerotelegraph" an zwei Beispielen: So musste Swiss im Jahr 2014 einen Airbus temporär aus dem Verkehr ziehen. Erst gingen Kammerjäger und Spürhunde an Bord. Dann wurde die Kabine mit einem speziellen Heißluftofen auf 60 Grad erwärmt, um die Wanzen und ihre Larven zu töten. Air India wiederum musste 2017 eine Boeing grounden. Nachdem der Kammerjäger seinen Job erledigt hatte, mussten alle Sitzbezüge ausgetauscht werden. (red, 26.10.2023)