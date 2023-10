Rezept für Burnt Basque Cheesecake

Die Zubereitung des auch San Sebastian Cheesecake genannten Kuchens ist einfach. Und die dunkle Farbe gehört so. Wirklich!

Der Cheesecake-Hype der Nullerjahre ist wieder da. Doch anstatt des berühmten New York Cheesecake wird nun Burnt Basque Cheesecake oder San Sebastian Cheesecake gebacken. Der Unterschied? Zweiterer kommt ohne Boden aus, der häufig aus Keksen gemacht wird – und klar, die Farbe. Der Burnt Basque Cheesecake wird so lange gebacken, bis die Oberseite eine kräftigbraune Farbe besitzt. Das verleiht dem Kuchen eine feine Karamellnote.

Der Name der Mehlspeise ist kein Marketinggag: Der Cheesecake wurde in der Kulinarikhochburg San Sebastián im Norden Spaniens erfunden. Dort heißt er Gazta Tarta und wurde vor Jahrzehnten in der Bar La Viña kreiert.

Auf Tiktok und Instagram, aber auch in Foodblogs finden sich heute zahlreiche Rezepte und Versuche, den perfekten Cheesecake zu backen. Der Tiktoker "morofoods" hat in seinem viralen Video versucht, den Cheesecake einer berühmten Bäckerei nachzumachen. Sein Video hat bereits mehr als zwei Millionen Likes und 17 Millionen Views erreicht.

Cremige Mitte

Das Rezept ist an sich supereinfach: Die Zutaten werden glatt gerührt, in die Form gegeben und bei hoher Temperatur gebacken. Am Ende des Backens gibt man dem Cheesecake einen Ruckler – wenn die Mitte noch wackelt, ist er perfekt. Denn das Kennzeichen des Cheesecake ist seine cremige Mitte.

Burnt Basque Cheesecake oder San Sebastian Cheesecake. Foto: Kevin Recher

Ich habe für das Rezept jenes von "morocooks" als Basis genommen. Da er eine kleinere Form verwendet als ich (meine ist ca. 26 Zentimeter im Durchmesser), habe ich andere Rezepte herangezogen und die Menge erhöht. Ich verwende ein Ei mehr, gebe etwas Salz bei und verwende Mehl.

Viele amerikanische Rezepte verlangen nach 2 Cups Schlagobers – das sind rund 480 ml. Ich habe jedoch die ganzen zwei Becher Obers (2 x 250 ml) verwendet, das war ein wenig zu viel des Guten, und die Masse wurde zu flüssig. Im Rezept habe ich die Menge angepasst, beim nächsten Backversuch würde ich die Schlagobersmenge auf rund 350 ml verringern.

Rezept

Zutaten (für eine 26-cm-Form)

1 kg Frischkäse

300 g Zucker

6 Eier

1 TL Salz

1 TL Vanilleextrakt

350 ml Schlagobers

40 g Mehl

Rezept für Burnt Basque Cheesecake Größe: 0,24 MB Rezept für Burnt Basque Cheesecake



Zubereitung

Den Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Die Kuchenform mit Butter einfetten und mit zwei Bögen Backpapier überlappend auslegen. Am Rand sollten ein paar Zentimeter überstehen. Es hilft, das Backpapier vorher zu zerknüllen und dann in die Form zu geben. Foto: Kevin Recher

Frischkäse auf Zimmertemperatur bringen und mit dem Zucker glatt rühren. Foto: Kevin Recher

Die sechs Eier einzeln in die Masse einrühren. Foto: Kevin Recher

Schlagobers, Salz und Vanille dazugeben, kurz verrühren. Foto: Kevin Recher

Das Mehl mit einem Sieb zugeben und nochmals 30 Sekunden mit dem Mixer rühren. In die Backform gießen und in den Ofen geben. Foto: Kevin Recher

Circa 1 Stunde lang backen. Die Masse geht wie ein Soufflé auf – deswegen der hohe Backpapier-Rand –, und wenn möglich eine höhere Form verwenden, denn ... Foto: Kevin Recher

... dadurch ist der Cheesecake bei mir etwas aufgeplatzt und bildete einen stärkeren Rand. Der Kuchen ist fertig, wenn er eine dunkle braune Farbe bekommen hat und in der Mitte noch leicht flüssig ist. Wenn man an ihm ruckelt, sollte er in der Mitte noch wackeln. Foto: Kevin Recher

Den Cheesecake auskühlen lassen. Der Kuchen wird zusammenfallen, das ist normal. Foto: Kevin Recher

Aus der Form nehmen und das Backpapier vorsichtig vom Cheesecake entfernen. Foto: Kevin Recher

Der Kuchen sollte innen cremig sein. Sie können ihn zum Beispiel mit frischen Früchten servieren. Im Kühlschrank ist der Cheesecake zwei bis drei Tage haltbar. Foto: Kevin Recher

(Kevin Recher, 25.10.2023)