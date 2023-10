Nachdem die Schwester des Jugendlichen ins Krankenhaus musste, weil sie von ihm geschlagen wurde, alarmierte die Familie die Polizei. IMAGO/Panthermedia

Wien – Ein 16-Jähriger ist am Dienstag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden, nachdem er seine gesamte Familie und im Speziellen seine jüngere Schwester über Monate hinweg tyrannisiert hatte. Die 15-Jährige schlug er, weil sie die Schule besuchte und mit Burschen in dieselbe Klasse ging. Am 26. Mai prügelte er sie spitalsreif, weil sie sich weigerte, ihm einen Tee zu servieren. Nach diesem Vorfall hatte die Familie die Polizei alarmiert. Der aus Afghanistan stammende 16-Jährige wurde fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen, wo er bis zu seiner Verhandlung fünf Monate verbrachte.

Wiedereinzug bei Familie ist ausgeschlossen

Von der über ihn verhängten Strafe wurden drei Monate unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam er unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Per Weisung wurde Bewährungshilfe angeordnet, zudem muss sich der Jugendliche einer Psychotherapie unterziehen. Nachdem der unbedingte Strafteil unter Anrechnung der U-Haft als bereits verbüßt gilt, wurde er unmittelbar nach der Verhandlung enthaftet. Er soll vorerst in einem Krisenzentrum untergebracht werden, der Wiedereinzug bei seiner Familie ist ausgeschlossen.

"Es war ihm nicht recht, dass die Schwester in die Schule gegangen ist", hatte Staatsanwalt Wolfram Bauer eingangs der Verhandlung dargelegt. Dass die 15-Jährige gemeinsam mit gleichaltrigen Burschen in der Klasse saß, habe den Angeklagten "zusätzlich frustriert".

Der 16-Jährige war im August 2022 im Zuge einer Familienzusammenführung nach Österreich gekommen. Sein ältester Bruder, der seit mehreren Jahren legal in Wien lebt und arbeitet, hatte ihn nach der Machtübernahme der Taliban aus Afghanistan zum Rest der Familie nach Wien geholt. "Es ist ihm nicht gelungen, hier Fuß zu fassen", sagte der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe sich gegenüber der ganzen Familie – er lebte in einem Haushalt mit seiner Mutter, der Schwester und zwei jüngeren Brüdern, während der ältere Bruder eine eigene Wohnung hatte – als "Herr des Hauses" gefühlt.

Mehrere Tage Spitalsaufenthalt

Regelmäßig bezogen die 15-Jährige, aber auch die elf und 13 Jahre alten Brüder Prügel. Speziell seine jüngere Schwester habe er "tyrannisiert", hielt der Ankläger fest: "Wenn sie nicht seinen Wünschen entsprochen hat, ist es zu Gewaltausbrüchen gekommen." Ende Mai schlug er seine Schwester krankenhausreif, als sie sich weigerte, ihm Tee zu servieren. Die 15-Jährige erlitt einen klaffenden mehrfachen Nasenbeinbruch und musste mehrere Tage in einem Spital behandelt werden.

Wie sich im Zuge der polizeilichen Ermittlungen herausstellte, hatte der Bursch der Mutter auch immer wieder Bares abgepresst, um sich Drogen kaufen zu können. Er drohte ihr, er werde seine Geschwister wieder schlagen, wenn sie ihm kein Geld gebe.

Der Bursch dürfte in Afghanistan selbst schwere Gewalt erlebt haben. Die Taliban sollen ihn verschleppt und malträtiert haben. Die Anklage lastete ihm absichtliche schwere Körperverletzung, fortgesetzte Gewaltausübung, mehrfache schwere Nötigung und gefährliche Drohung sowie Erpressung an. Der Jugendliche zeigte sich weitgehend geständig: "Ich habe nichts Gutes getan. Ich bereue es. Ich trage die Schuld, ich weiß es." Er führte seinen Drogenkonsum als Grund dafür an, dass er gewalttätig wurde. Er stellte allerdings in Abrede, der Schulbesuch seiner Schwester sei für ihn ein Problem gewesen. (APA, red, 24.10.2023)