Bereits vor zwölf Tagen sagte der israelische Armeesprecher, Israel sei "bereit für den nächsten Level" – mit anderen Worten, für den Einmarsch israelischer Bodentruppen in den Gazastreifen. Seither warten die an der Gaza-Grenze stationierten Divisionen vergeblich auf den Einsatzbefehl. Nicht nur die Soldaten werden langsam unruhig, auch die Öffentlichkeit: Laut einer Umfrage im Auftrag der Zeitung "Maariv" befürworten 65 Prozent der Israelis eine Bodenoffensive, obwohl viele Familien befürchten müssten, ihre Söhne, Töchter oder Partner im Krieg zu verlieren. Der Rückhalt für die Armee ist groß, doch das Vertrauen in die Regierung schwindet. Sogar das Netanjahu-freundliche Gratisblatt "Israel HaYom" titelte: "Netanjahu fehlt es an Entschlossenheit".

Warum das Abwarten? Militärtaktische Gründe stehen eher nicht dahinter. In der Armee herrscht Einigkeit, dass man das Ziel, die Hamas zu beseitigen, nur mit einem Einmarsch erreicht. Es ist die Politik, die auf dem Bremspedal steht. Und das hat triftige Gründe.

Seit Tagen warten israelische Soldaten auf ihren Einsatzbefehl – im Bild zu sehen ist eine Truppe, die einen Kibbuz überwacht, der am 7. Oktober Ziel des Pogroms der Hamas wurde. AFP/THOMAS COEX

Erstens die Geiseln: Die Verhandlungen mit Katar über die Freilassung dutzender Geiseln sollen weit fortgeschritten sein. Um die fünfzig Geiseln stehen demnach kurz vor der Freilassung. Eine Bodenoffensive zum jetzigen Zeitpunkt würde diesen Erfolg vereiteln.

Mehrere ausländische Regierungen – darunter der wichtigste Partner, die USA, aber auch Deutschland – setzen sich für ihre nach Gaza verschleppten Staatsbürger ein. Man geht davon aus, dass die Hamas als Erstes die Doppelstaatsangehörigen freilassen würde.

Video: Der Krieg gegen die Hamas könnte laut Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant mehrere Monate dauern. AFP

Gefahren für Israel

Aus israelischer Sicht ist diese abwartende Haltung aber auch riskant: was, wenn die Hamas die Freilassung der Geiseln monatelang hinauszögert und nur alle paar Tage zwei weitere Gekidnappte an das Rote Kreuz übergibt? Je länger es sich hinzieht, desto größer die Gefahr, dass die Welt die Gräuel vom 7. Oktober vergisst und die Freilassungen der Geiseln als Beweis für eine angeblich "menschliche" Seite der Hamas betrachtet. Aus israelischer Sicht birgt das die Gefahr, dass harte Gegenschläge im Gazastreifen auf geringeres Verständnis im Westen stoßen könnten.

Aus den USA kommen aber auch strategische Bedenken, wie die "New York Times" recherchiert hat. In Washington gibt es Zweifel, dass die israelische Armee den Herausforderungen der Bodenoffensive gewachsen wäre, zumal sie einen Mehrfrontenkrieg auszulösen droht. Die Hisbollah im Libanon hat angedroht, einem Gaza-Einmarsch intensiven Beschuss aus dem Norden folgen zu lassen. Schon in den vergangenen zehn Tagen mehrten sich die Angriffe aus dem Libanon. Der Beschuss mit Panzerabwehrgeschützen und Raketen forderte laut Angaben der israelischen Armee sieben Tote, alle von ihnen Soldaten. Mehrere Zivilisten wurden verwundet.

Washington auf dem Bremspedal

Die USA brauchen zudem Zeit, um eigene Stützpunkte in der Region gegen einen möglichen Beschuss durch iranische Verbündete abzusichern. Auch das soll Washington dazu bewogen haben, Israel zu einem Aufschub der Offensive zu drängen.

Während die Bodentruppen weiter abwarten, konzentriert sich Israels Armee auf intensiven Beschuss im Gazastreifen, vor allem in Gaza-Stadt. Dort sollen sich immer noch tausende Menschen aufhalten. Israel hat alle Bewohner nördlich des Wadi Gaza aufgerufen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben und ihre Häuser und Wohnungen im Norden zurückzulassen, die Evakuierung verläuft jedoch schleppend.

Bomben für den Bodenkampf

"Wir bombardieren auch, um bessere Bedingungen für den Bodenkampf zu schaffen", sagt Yossi Kupperwasser, früher leitender Offizier im Militärgeheimdienst. Israel müsse sich auf einen langen Krieg einstellen. "Es gibt keine Stoppuhr dafür und keine Deadline", sagt er. "Wir müssen die Hamas aus dem Gazastreifen hinauswerfen und haben dabei überhaupt keinen Zeitdruck."

Die humanitäre Lage in Gaza verschlimmert sich zusehends. Auch das bewog Washington, Israel von einer baldigen Bodenoffensive abzuraten. Erst müsse gesichert sein, dass ein Minimum an humanitärer Versorgung in den Gazastreifen kommt, heißt es. Zuletzt kamen rund zwanzig Container an Hilfslieferungen über den ägyptischen Grenzübergang Rafah in den Streifen. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 24.10.2023)