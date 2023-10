Wien - Der ORF will im oft tristen November mit einer bunten neuen Show für "Fun- und Family-Time" sorgen. So steht immer freitags um 20.15 Uhr auf ORF 1 das musikalische Können und Wissen von Prominenten und musikaffinen Spielpartnern auf dem Prüfstand, wenn es heißt: "Hier spielt die Musik". Durch die vier Showausgaben (3., 10., 17., 24. November) führt Lukas Schweighofer, für zahlreiche Musikeinlagen ist Katharina Straßer samt Band an Bord.

Am 3. November startet die ORF-Show "Hier spielt die Musik" mit Moderatorin Katharina Straßer. Foto: ORF / Hans Leitner

"Diese Show muss sich nicht verstecken", zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz am Dienstag bei einer Präsentation überzeugt. Sie pries "Hier spielt die Musik" als "nettes Miteinander" an, ja als "Fun- und Family-Time", was in Zeiten wie diesen auch mal erlaubt sein müsse. Die Show mache gute Laune, was nicht zuletzt am Publikum des eigens gebauten Studios erkennbar sei. "Ich wünsche mir sehr, dass diese Stimmung auch auf das Publikum vor den Fernsehschirmen überspringt", so Groiss-Horowitz.

In den vier Shows treten je drei Zweierteams bestehend aus einem Promi und einem musikalischen Talent gegeneinander an. Aus der Promiriege sind am 3. November Sänger Josh., ORF-Moderator Andi Knoll und Schlagersängerin Francine Jordi vertreten. In späteren Ausgaben sind etwa Semino Rossi, Tobias Pötzelsberger, Michaela Kirchgasser oder auch Nadja Maleh zu sehen. Gemeinsam mit ihren Partnern - etwa "Starmania"-Talent Fred Owusu - müssen sie in verschiedenen Spielen Songs erraten, knifflige Musikfragen beantworten oder auch unter körperlichem Einsatz den richtigen Ton treffen.

Publikums-Fanblöcke

Unterstützt werden sie von Publikums-Fanblöcken, die beim Karaoke mitsingen und per Votinggerät ihr Wissen unter Beweis stellen. Um für Abwechslung zu sorgen, stehen manche Spiele nicht in jeder Show auf dem Programm. Als Anreiz, auch möglichst viele Punkte zu sammeln, winkt der Hauptpreis in Form eines "Golden Ticket", das dem musikalischen Talent des Siegerteams Konzerttickets im Wert von 1.500 Euro sichert.

Wie ein erster Blick in die Show zeigt, fokussiert "Hier spielt die Musik" auf Pop, Rock und Schlager, wobei sowohl österreichische als auch internationale Musik vertreten ist. Einstudieren musste das alles Katharina Straßer, was ihr nicht unbedingt leicht fiel. "Alles war zwar toll mit Noten arrangiert, aber ich kann nicht Noten lesen", lachte sie. Sie musste sich die insgesamt 96 Songs daheim wieder und wieder vorspielen. "Das war die größte Herausforderung, aber auch das Geilste", erinnerte sich Straßer.

Dass nicht nur die Musik, sondern auch der Schmäh läuft, stellt sie gemeinsam mit Schweighofer sicher. "Es ist extrem schwierig, lustig zu sein und es nicht anstrengend aussehen zu lassen. Das ist hier gelungen", zollte Groiss-Horowitz den beiden Respekt.

Ob nach den vier Ausgaben von "Hier spielt die Musik" mit einer Rückkehr zu rechnen ist, hängt vom Publikumszuspruch ab. "Es gibt immer eine Option auf mehr. Aber wir wollen eine Varianz an Shows anbieten", so die ORF-Programmdirektorin. Als nächstes steht bereits die Show "Clever" in den Startlöchern. Die Handschrift des neuen ORF-Unterhaltungschefs Martin Gastinger trägt "Hier spielt die Musik" noch nicht. Die Show sei schon länger in Planung gewesen, erklärt Groiss-Horowitz. "Aber er hat dafür Sorge getragen, dass alles trotz eines unglaublich engen Zeitkorsetts geklappt hat." (APA, 24.10.2023)