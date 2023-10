Überraschend ist eine Preiserhöhung eigentlich immer nur dann, wenn sie nicht kommt. Insofern ist Apple mit dem iPhone 15 tatsächlich eine große Überraschung gelungen, wurden doch etwa in Europa die Preise zum Teil sogar reduziert – ganz entgegen den Erwartungen im Vorfeld. Dieses Vergnügen dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, und das hat mit den Kosten zu tun.

Vergleiche

Das iPhone 15 Pro Max ist in der Herstellung offenbar erheblich teurer als sein Vorgänger. Für Nikkei Asia haben Analysten einen reinen Herstellungspreis von 558 US-Dollar berechnet. Das wäre nicht nur zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, sondern sogar ein Rekordhoch für die Apple-Smartphones. Zum Vergleich: Das erste Max-Modell im Jahr 2018, also das iPhone XS Max, soll noch rund 400 Dollar in der Herstellung gekostet haben.

In Zukunft heißt es wohl wieder mehr hinblättern für iPhones. AFP/PATRICK T. FALLON

Für den aktuellen Anstieg soll vor allem die neue Teleobjektivkamera verantwortlich sein, die fast viermal so teuer ist wie die bisher dafür genutzten Komponenten. Grund dafür ist, dass nun eine wesentlich aufwendigeres Tetraprisma-Design verwendet wird, um höhere Vergrößerungsfaktoren zu erreichen. Weitere Kostentreiber sind der neue A17-Pro-SoC, der 27 Prozent teurer ist als sein Vorgänger. Beim Gehäuse gibt es gleich ein Plus von 43 Prozent durch die teilweise Nutzung von Titan.

Diese Kostensteigerungen sind allerdings nicht auf das Einsteigermodell beschränkt. Das reguläre iPhone 15 ist demnach in der Herstellung um 16 Prozent kostspieliger als der Vorgänger, beim iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro betragen diese Steigerungsraten zehn und acht Prozent.

Logische Konsequenz

All das führt nun zu einer simplen Erkenntnis: Die Analysten gehen davon aus, dass Apple im kommenden Herbst beim iPhone 16 die Verkaufspreise anheben wird. Gehen doch die gestiegenen Herstellungspreise sonst direkt auf den Gewinn des Unternehmens, was weder Apple selbst noch der Börse gefallen dürfte. (red, 24.10.2023)