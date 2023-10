US-Extremsängerin Lingua Ignota gibt sich 2023 wiedergeboren als Reverend Kristin Michael Hayter. Herschel B. Rutherford

Die amerikanische Sängerin Kristin Hayter ist eine klassisch ausgebildete Sängerin. Sie wurde unter dem Namen Lingua Ignota bekannt. Eine Ableitung der einst von der mittelalterlichen Mystikerin Hildegard von Bingen entwickelten, aus ins Lateinische eingestreuten Einzelbegriffen bestehenden "unbekannten Sprache". Die sollte mit gut eintausend Begriffen das "Unsagbare", vor allem auch Hildegards religiöse Visionen, verständlich machen. "Aigonz" etwa steht für Gott, "Diueliz" für den Teufel. Pathos ist Hayter alias Lingua Ignota kein Fremdwort.

Kristin Hayters apokalyptische Visionen wurden in musikalischen Hochämtern wie den Alben Sinners Get Ready oder Caligula umgesetzt. Von der Kirchenorgel, elegischen Klavierballaden über Ambient-Drones bis zu brutalen Metal- und Noise-Einschüben sowie grimmiger religiöser Verzückung spannte sich dabei der Bogen während ihrer mit großer stimmlicher Intensität ausgeführten Performances im Zeichen bildgewaltiger Liedtexte.

Perpetual Flame Ministries

Ob diese Messen nun heilig oder unheilig waren, bleibt ihrem Publikum überlassen. Dank einer möglicherweise übertrieben harten christlichen Erziehung unter besonderer Berücksichtigung von Feuer, Flamme und Schwert sind in der Vergangenheit allerdings schon etliche Künstler und Künstlerinnen angetreten, um das Wort Gottes diversen Belastungsproben zu unterziehen. Siehe auch die Erbsünde, oder: Man muss nicht schuldig sein, um sich schuldig zu fühlen.

Speziell in der US-Popularmusik finden sich, oft ausgehend von Variationen alter Kirchenlieder, zwischen Blues und Country diverse mitunter drastische Klassiker wie etwa Robert Johnsons Me and the Devil Blues von 1937 oder auch das frühe Country-Konzeptalbum Satan Is Real der Louvin Brothers von 1959. Über Klassiker wie die religiöse Phase von Bob Dylan bis zum Frühwerk von Nick Cave spannt sich ein weiter Bogen. Speziell in den USA beliebte, bibelfeste und kommerziell äußerst erfolgreiche christliche Rock- und Metalmusik ist überhaupt ein eigenes Thema.

Schauer jagen über den Rücken

Ihrem großen Vorbild, der etwa von The Litanies of Satan bekannten US-Extremsängerin Diamanda Galás, eiferte Hayter jahrelang nach. Nun ist alles anders. Für das Album Saved! hat sie das Pseudonym Lingua Ignota und ihren Zorn und den Ruf nach Hölle und Verdammnis abgelegt. Sie nennt sich Reverend Kristin Michael Hayter und gibt die wiedergeborene Anhängerin der Pentecostal-Holiness Movement, eines Ablegers der Pfingstbewegung.

Perpetual Flame Ministries

Mit Songs wie There Is Power in the Blood und Precious Lord, Take My Hand oder How Can IKeep from Singing mimt sie, unterlegt vom Knacksen und Grammeln alter Schellacks und Tonbänder, eine Wanderpredigerin aus den US-Südstaaten des frühen 20. Jahrhunderts. Es ist die Kraft des inbrünstigen Gospels der einfachen Landbevölkerung aus alten Zeiten, der sie nun antreibt. Ein historisierendes Unterfangen, das einem Schauer der Angst den Rücken hinunterjagt. Ganz so versöhnlich ist die transzendentale Errettung ihrer Seele offenbar nicht abgelaufen. Der Glaube kann auch zur Besessenheit werden. Wie heißt es 2023 auf dem Album Saved!: All My Friends Are Going to Hell. (Christian Schachinger, 25.10.2023)

Reverend Kristin Michael Hayter - Saved! (Perpetual Flame Records)

Erhältlich über Bandcamp