Finanzminister Magnus Brunner präsentierte vergangenen Mittwoch das Budget 2024 und ließ auch sprachlich aufhorchen. APA/EVA MANHART

Mit Sprachveränderungen geht es fast immer so: Das erste Mal glaubt die Einserkastlschreiberin noch, sie hat sich vielleicht verhört, dann dringt es ihr ein zweites und ein drittes Mal an die ungeübten Ohren, und von da an ist die neue Wendung da, als wäre es nie anders gewesen. Hören Sie das Interview von Finanzminister Magnus Brunner im Ö1-Mittagsjournal von vorigem Samstag nach und zählen Sie mit, wie oft er beziehungsweise sein neues Budget etwas – ein Problem, ein Thema – "adressiert".

Kein Gewinn ohne Verlust

Klingt im ersten Moment gar nicht so denglisch, ist es aber. Keine Kritik, nur eine Feststellung: Wir tief im vorigen Jahrtausend Geborenen mögen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch einen Brief oder auch diesen an jemanden adressiert haben. Heute sind wir längst unterwegs zu neuen sprachlichen Ufern. Allerdings gibt es keinen Gewinn ohne Verlust: Die falsche Aussprache und der falsche Einsatz von früher gängigen Leihgaben aus dem Französischen und Italienischen häufen sich, will mir scheinen.

Egal, ich committe mich, das Momentum zu ergreifen und die eigene Rückständigkeit zu adressieren. So bin ich auch hingerissen von der Idee, dass im Finanzministerium ein Climate Hub (Kleimat Hap) eingerichtet wird. Wenn der Herr Brunner mir darüber nur nicht das Gender-Budgeting (Tschenda Patscheting) vergisst! Aber am Ende des Tages werden wir okay sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit! (Gudrun Harrer, 24.10.2023)