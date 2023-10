Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl steht weiterhin unter Druck. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Der Gemeindebund dürfte sich darauf vorbereiten, seinen umstrittenen Präsidenten Alfred Riedl (ÖVP) abzuwählen. Momentan wäre dies nicht möglich. Bei einer für den 1. Dezember geplanten Sitzung des Bundesvorstandes sollen die Statuten aber dahingehend geändert werden, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht der "Krone". Dem Grafenwörther Bürgermeister werden fragwürdige Grundstücksdeals vorgeworfen. Riedl hat seine Funktion im Juli ruhend gestellt.

Jahrzehntealte Statuten

Die Statuten des Gemeindebundes seien einige Jahrzehnte alt, eine Änderung stehe bereits seit einigen Wochen im Raum, betonte ein Gemeindebund-Sprecher der APA. Bei der für 1. Dezember avisierten Sitzung sollen diese "fit für die Zukunft" gemacht werden. Dazu gehöre auch, dass der Präsident oder die Präsidentin des Gemeindebundes künftig abgewählt werden kann.

Im konkreten Fall hoffe man darauf, dass Riedl bis zur Statutenänderung selbst zurücktrete. Bis die neuen Statuten in Kraft treten, dauere es vier Wochen, eine Abwahl Riedls wäre also mit Jahresbeginn 2024 möglich und wohl auch der nächste Schritt.

Das Projekt Sonnenweiher, das in Medien als "Mini-Dubai des Weinviertels" bezeichnet wurde, umfasst mehr als 200 Häuser um einen Foliensee. Riedl soll laut Berichten mit dem Verkauf von Grundstücken mehr als eine Million Euro verdient haben, im Sommer wurden weitere Geschäfte bekannt.

Riedl-Kritik an Mikl-Leitner

Erst am Montag übte Riedl scharfe Kritik an seiner Parteikollegin, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Landeschefin hatte im Sommer eine "sehr schlechte" Optik bei Grundstücksgeschäften Riedls geortet. "Mikl-Leitners Aussagen haben die politisch motivierten Hasskampagnen, die bis in die Familien und bis hin zu Morddrohungen reichen, befeuert", sagte der Bürgermeister zur "Krone". (APA, 24.10.2023)