Demonstration Kinderbetreuer protestieren: "Unser Beruf wird immer noch belächelt"

100.000 Kinder mussten am Dienstag zu Hause bleiben, denn das Personal der Kindergärten und Horte streikte. Tausende Beschäftigte demonstrierten in Wien für bessere Arbeitsbedingungen und faire Löhne in der Branche