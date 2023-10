19.40 REPORTAGE

Re: Schlangenplage auf Gran Canaria – Die Kettennatter breitet sich aus Seit 20 Jahren breitet sich auf Gran Canaria die Kalifornische Kettennatter aus – ohne natürliche Feinde. Eine spezialisierte Truppe von "Schlangenfängern" nimmt sich des Pro­blems an. Bis 20.15, Arte

20.15 ROADMOVIE

Madame empfiehlt sich (Elle s’en va, F 2013, Emmanuelle Bercot) Die einstige Schönheitskönigin Bettie (Catherine Deneuve) betreibt ein Restaurant in einem kleinen bretonischen Küstenort. Vom Liebhaber verlassen, von der Mutter gekränkt, steigt sie in ein Auto und fährt los. Emmanuelle Bercots Roadmovie ist eine Hommage an eine große Schauspielerin. Bis 22.00, Arte

Steigt ins Auto und fährt drauflos: Catherine Deneuve als einstige Schönheitskönigin in "Madame empfiehlt sich" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Wild Bunch

20.15 ANIMATIONSFILM

Rotzbub (A 2021, Marcus H. Rosenmüller, Santiago López Jover) Die Kindheit des "Triebzeichners" Manfred Deix in der österreichischen Provinz der 1960er-Jahre als Animationsfilm – mit den Stimmen u. a. von Markus Freistätter, Gerti Drassl, Adele Neuhauser, Wolfgang Böck und Roland Düringer. Regie führten der bayerische Regisseur Marcus H. Rosenmüller (Wer früher stirbt ist länger tot) und der spanische Animationsfilmkünstler Santiago López Jover. Bis 21.45, ORF 1

20.15 SCIENCE-FICTION

Interstellar (CDN/USA/GB 2014, Christopher Nolan) Die Erde steht vor dem Untergang, mithilfe eines Wurmlochs wird ein ehemaliger Nasa-Pilot (Matthew McConaughey) auf die Suche nach einer rettenden Galaxie geschickt. Regisseur Christopher Nolan (Inception) inszeniert die Unternehmung als melodramatische Reise in die Gefühlswelt.

Bis 23.50, Kabel eins

21.45 KABARETT

Andreas Vitásek: Austrophobia Als gestandener Austrophobiker seziert Kabarettist An­dreas Vitásek mit feiner Klinge die Eigenheiten des Österreichertums. Bis 23.05, ORF 1

22.00 DOKUMENTATION

Joyce Carol Oates, die Frau der 100 Bücher Joyce Carol Oates gilt als eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Amerikas und hat im Laufe ihrer Karriere über 100 Bücher geschrieben, darunter allein mehr als 40 – teils vielfach preisgekrönte – Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten, Novellen, Lyrik und Essays. In dem Filmporträt gibt sie Einblicke in ihren Schaffensprozess und spricht über Ereignisse, die sie beeinflusst haben, wie etwa die Unruhen 1967 in Detroit und das Leben Marilyn Monroes. Bis 22.55, Arte

22.30 DOKUMENTATION

Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung Thomas Machos Dokumentation würdigt das 150-Jahr-Jubiläum der innovativen Wiener Hochquellenleitung und zeichnet dabei das Bild einer bewegten Epoche. Als Erzähler fungiert Erwin Steinhauer, der dafür u. a. den Geologen Eduard Suess, den Arzt Josef Škoda, Pressegründer August Zang und Kaiser Franz Joseph verkörpert. Im Anschluss ist die Doku Als Wien Weltstadt wurde – 150 Jahre Weltausstellung in Wien zu sehen. Bis 23.30, ORF 2

22.55 DRAMA

Alices Welt (Sous le ciel d’Alice, F 2020, Chloé Mazlo) Die junge Alice (Alba Rohrwacher) verlässt in den 1950er-Jahren ihr behütetes Leben in der Schweiz und macht sich auf in den Libanon. In Beirut verliebt sie sich in den libanesischen Astrophysiker Joseph, mit dem sie eine Familie gründet und ein glückliches Leben führt. Dann bricht der Krieg aus. Fein inszeniert von Chloé Mazlo, einer Französin mit libanesischen Wurzeln. In der Hauptrolle brilliert Alba Rohrwacher.

Bis 0.25, Arte

0.20 BIOGRAFIE

Egon Schiele: Tod und Mädchen (A/LUX 2016, Dieter Berner) In seinem Spielfilm erzählt Deiter Berner von den Beziehungen zwischen dem Maler Egon Schiele (Noah Saavedra) und fünf für ihn bedeutenden Frauen.

Bis 2.00, ORF 2