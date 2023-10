19.40 REPORTAGE

Re: Der Krieg vor der Haustür – Rumäniens Donau-Dörfer in Angst Seit Russland das Getreideabkommen ausgesetzt hat, greifen russische Drohnen verstärkt ukrainische Donauhäfen an. Dabei schlagen Bomben direkt an der rumänischen Nato-Grenze ein. Nachts fliegen die Drohnen über das rumänische Dorf Plauru. Eine ist bereits auf rumänischem Terrain explodiert. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Tod einer Edelhure: Rosemarie Nitribitt Der Mord an der Frankfurter Edelhure Rosemarie Nitribitt im Herbst 1957 bewegte die noch junge Bundesrepublik. Die Doku rollt den bis heute ungelösten Kriminalfall noch einmal auf und zeichnet ein kaleidoskopisches Bild der Wirtschaftswunderzeit. Bis 21.05, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Geschwister: Liebe, Hass, Rivalität – Eine Beziehung fürs Leben Beziehungen zwischen Geschwistern sind vielschichtig und prägen Familien – und das ganze Leben. Die Wissenschaft sammelt neue Erkenntnisse darüber, wie weit dieser Einfluss gehen kann. Ab 21.00 diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen über das Thema Klonen: Moral und Geschäft. Bis 22.00, 3sat

21.05 DOKUMENTATION

Hüllenlos – Die Geschichte der Nacktheit Der Umgang mit Nacktheit erzählt nicht nur viel über gesellschaftliche Konventionen und Normen, sondern ist gleichzeitig ein Spiegel unserer Zeit. Die zweiteilige, von Arte an einem Abend ausgestrahlte Doku erzählt von den Ursprüngen der Freikörperkultur und vom Beziehungsgeflecht aus Freizügigkeit, Macht und Scham. Bis 22.40, Arte

21.55 STANLEY KUBRICK

Shining (GB/USA 1980, Stanley Kubrick) Stephen King soll mit Stanley Kubricks Verfilmung seines Romans Shining wenig Freude gehabt haben. Das ändert nichts daran, dass der US-Regisseur mit Jack Nicholson in einer ikonischen Hauptrolle sein filmisches Universum einem Höhepunkt zuführte – mit einem Horrorthriller, der bis heute nachwirkt. Bis 0.15, ATV 2

22.40 SERIENFINALE

Total Control (4–6/6) (AUS 2019, Rachel Perkins) Weil sie sich einem Amokläufer in den Weg gestellt hat, wird Alex Irving (Deborah Mailman), eine alleinerziehende Mutter mit indigenen Wurzeln, in Australien als Heldin gefeiert. Die konservative Premierministerin möchte die Popularität der jungen Frau für sich instrumentalisieren. Das Finale der australischen Serie. Bis 1.05, Arte

23.40 KABARETT

Alfred Dorfer: Badeschluss Alfred Dorfers bissig-melancholisches Programm aus dem Jahr 1998. Bis 1.00, ORF 3

0.40 HORROR

Halloween – Die Nacht des Grauens (USA 1978, John Carpenter) Ein psychotischer Sechsjähriger begeht am Halloween-Abend einen Mord und treibt 15 Jahre später erneut sein Unwesen. Stilbildender Slasher-Horror von Meisterregisseur John Carpenter und das Debüt der "Scream Queen" Jamie Lee Curtis. Bis 2.10, MDR

