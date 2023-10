Liebe Leserin, lieber Leser,

der US-Unternehmer Elon Musk schießt aktuell scharf gegen die Online-Enzyklopädie. Die Absichten dahinter können nur erahnt werden. Kaufen wird er die Plattform wohl nicht, obwohl er am Montag auf X verkündete, er böte eine Milliarde Dollar, wenn die Plattform sich in "Dickipedia" umbenennen würde. Seitdem geistern Gerüchte durchs Netz, Musk könnte sich die nächste Informationsplattform unter den Nagel reißen wollen. Nachdem er mehr oder weniger erfolgreich Twitter in X unbenannt hat, stellt sich die Frage: Will Musk Wikipedia kaufen, um auch dort die Regeln festlegen zu können?

Außerdem: Die laufenden Beratungen zum AI Act der Europäischen Union scheinen an einem kritischen Punkt angelangt zu sein. Die europäischen Gesetzgeber sind in kontroverse Debatten über die angemessene Regulierung und Risikoeinschätzung von KI-Modellen verstrickt – die Verabschiedung des Gesetzes bis Ende 2023 steht damit auf der Kippe.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Warum Musk sicher nicht Wikipedia kaufen wird

Der AI Act der EU könnte sich verzögern

Apple und Google deaktivieren vor Bodenoffensive in Gazastreifen Live-Kartendaten in Israel

Kursrutsch nach Untersuchung bei Apple-Zulieferer Foxconn in China

Wie Kryptobetrüger vom Nahostkonflikt profitieren wollen

Nvidia will mit eigenen Prozessoren den Windows-Markt erobern

Adresshändler mit Kunden wie Meta und Paypal gibt Nutzerdaten ohne Einwilligung weiter

2,1 Millionen Menschen nutzen Tiktok in Österreich monatlich