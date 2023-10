Alessandra Ferri vor einer neuen Aufgabe. Ilaria Magliocchetti Lombi

An diesem Job scheiterten bereits viele, oft auch wegen ungünstiger Rahmenbedingungen. 2025 wird die italienische Primaballerina assoluta Alessandra Ferri, geboren 1963 in Mailand, die Leitung des Wiener Staatsballetts an seinen zwei Häusern, der Staats- und der Volksoper, sowie der Ballettakademie übernehmen.

Sie ist nicht die erste Frau in diesem Amt: Nach dem Zweiten Weltkrieg leiteten Erika Hanka und Anfang der 1990er-Jahre Elena Tschernischova das Staatsopern-Ballett. Zwei Frauen standen zeitweise auch dem früher eigenständigen Volksopern-Ballett vor: Susanne Kirnbauer und Liz King.

Der Rang einer Primaballerina assoluta ist der höchste im Ballett. Ihn kann nur eine Tänzerin erreichen, die, wenn sie extrem intelligent und über alle Maßen talentiert ist, auch genau weiß, was sie will. Das alles versammelt Ferri in sich. Sie lernte an der Scuola des Teatro alla Scala, bis sie 15 war und an die Londoner Royal Ballet School wechselte.

Man arbeitet für sie

Mit 19 Jahren wurde sie Principal Dancer am Royal Ballet, wechselte mit 22 auf Einladung von Mikhail Baryshnikov nach New York ans American Ballet Theater. Eine tänzerische Traumkarriere begann, die 1992 in der Ernennung zur Primaballerina assoluta in Mailand gipfelte.

Zu den Ballett-Größen, die Ferri eigene Rollen auf den Leib choreografierten, gehören Kenneth McMillan (1981), Roland Petit (1989), William Forsythe (1998) sowie Martha Clarke, Wayne McGregor und John Neumeier. Getanzt hat sie bisher an so gut wie allen wichtigen Häusern weltweit, erhielt zahllose Auszeichnungen, und seit 2006 trägt sie den Titel Cavaliere della Repubblica italiana.

Fähigkeit zu Analyse

In Wien stellt sie sich der Presse mit an Understatement grenzender Zurückhaltung vor, als jemand, die mit ruhiger Stimme nicht viele Worte braucht, aber dann doch eine ihr zugeschriebene Eigenschaft nicht zurückweist: Ohne Mut – und die Fähigkeit zu Analyse und Fokussierung – wäre die Mutter zweier Töchter nicht dort, wo sie jetzt steht.

So "assoluta" sie als Tänzerin auch ist, zur Leiterin einer großen Compagnie muss Alessandra Ferri auch andere Fähigkeiten mitbringen. Die hat sie sich durch ihre weitgehenden Erfahrungen mit Vorgängen an großen Häusern ebenso erworben wie durch ihre Arbeit als Tanz-Kuratorin beim Spoleto-Festival oder als Solisten-Probenleiterin in London, Mailand und New York. (Helmut Ploebst, 24.10.2023)