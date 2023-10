Eine finanzielle Annäherung der Sozialpartner gab es bei der ersten Gehaltsrunde keine. APA/BARBARA GINDL

Die Zahl liegt auf dem Tisch und dürfte unter Arbeitgebern für Schnappatmung sorgen: Um elf Prozent höhere Gehälter fordert die Gewerkschaft für Österreichs Handelsangestellte. Parallel dazu wirft sie als Verhandlungsmasse kürzere Arbeitszeiten in den Raum: Abhängig von der Anzahl der Dienstjahre sollen Betrieben zusätzliche dauerhafte freie Tage abgerungen werden. Für Lehrlinge will man Fixbeträge von 14-mal 200 Euro.

"Es geht um mehr Geld zum Leben und mehr Zeit. Die Beschäftigten im Handel brauchen eine höhere Lebensqualität", stellt Helga Fichtinger, Chefverhandlerin der Arbeitnehmerseite, zum Auftakt der ersten Kollektivvertragsrunde klar.

Sie pocht auf eine dauerhafte faire Einkommenserhöhung – vor allem für die unteren Gehälter. Ausgangsbasis sei die rollierende, rückwirkende Inflation von 9,2 Prozent.

Das Wichtigste sei, die multiplen Krisen zu bewältigen und Jobs zu sichern, hält ihr Rainer Trefelik, der die Interessen der Arbeitgeber vertritt, entgegen. In 40 Jahren habe er kein derart schwieriges wirtschaftliches Umfeld erlebt wie heuer. Dafür seien kreative Lösungen nötig. "Wir müssen neue Wege gehen."

Betriebsversammlungen

Vier Gesprächsrunden haben die Sozialpartner fixiert. Jede ihrer Bewegungen wird von der Branche mit Argusaugen verfolgt. Eine Annäherung gibt es vorerst nicht. Man wirft einander "Realitätsferne" bzw. den "Bruch von Spielregeln" vor, da die Arbeitgeber kein Angebot vorlegten. Die Gewerkschaft ruft nun zu Betriebsversammlungen auf.

Absolut vermessen nennt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, das geforderte Gehaltsplus über der Inflationsrate. Staatliche Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung unterstützt wurde, würden dabei völlig außer Acht gelassen. Das Gros der Händler habe heuer etwa, anders als die Industrie, keine Energiekostenzuschüsse erhalten.

Will warnt bei einem zu hohen Lohnabschluss vor einem Pyrrhussieg der Arbeitnehmer, der im Februar nach dem Weihnachtsgeschäft und Umtausch der Geschenke schlagend werde. "Mit einem fast leeren Tank kommt man nicht weit."

Den Betrieben fehle es an Eigenkapital und Liquidität. 737 Händler seien heuer allein in den ersten drei Quartalen in die Insolvenz geschlittert. Mehr als 14.200 Arbeitsplätze seien dadurch gefährdet. 6400 Filialen hätten bereits 2023 geschlossen. Bis Jahresende stünden weitere 200 Nahversorger vor dem Aus.

Unter Druck

Dem aktuellen Konjunkturreport des Wifo zufolge verbucht der Einzelhandel in Österreich den zwölften Monat in Folge ein reales Umsatzminus. Seine Bruttowertschöpfung blieb seit Jänner durchgehend unter Vorjahresniveau. Unter Druck sind vor allem Non-Food-Branchen wie der Möbel-, Elektro- und Buchhandel. Modeanbieter erzielten reale Zuwächse; ihre Geschäfte reichen aber nach wie vor nicht an jene des Jahres 2019 vor Corona heran.

Eine Stabilisierung zeichnet sich seit Oktober ab, sagt Wifo-Ökonom Jürgen Bierbaumer im Gespräch mit dem STANDARD. Kräftige reale Zuwächse für den gesamten Handel erwartet er 2024 – gestützt durch die in Summe gestiegenen Einkommen.

Depressiver, als sie jetzt sei, könne die Stimmung auch nicht mehr werden, meint Will dazu knapp. Er befürchtet, dass hohe Gehälter unmittelbar auf die Preise im Handel durchschlagen, was zu einer Lohn-Preis-Spirale führe, "auch wenn das keiner hören will". Will zitiert eine Studie der Eco Austria, wonach ein Gehaltsabschluss von acht Prozent Produkte des täglichen Bedarfs um 0,8 Prozent verteuern würde.

Österreichs Handel zählt 430.000 Beschäftigte. Knapp zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Fast 60 Prozent arbeiten Teilzeit. Die Einstiegsgehälter sind mit weniger als 2000 Euro brutto niedrig, der Abstand zu männerdominierten Branchen wie jener der Metaller ist enorm.

Viele Arbeitsmarktexperten halten es für unerlässlich, diese Kluft von unten nach oben zu schließen. Zumal der Handel als Arbeitgeber im Wettlauf um Fachkräfte deutlich Zugkraft gewinnen müsse.

Strukturelle Probleme

Bierbaumer sieht vor allem strukturelle Probleme, die der Handel allein nicht lösen könne. Es brauche steuerliche Anreize, damit es sich finanziell auszahle, mehr zu arbeiten. Auch die Frage der Kinderbetreuung gehöre geklärt. "Wir brauchen eine breite Diskussion darüber, wie diese Jobs attraktiver werden können."

Was die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen betrifft, gebe es etliche Instrumente, um auf beiden Seiten Druck herauszunehmen, sagt Bierbaumer. Etwa statt der zurückliegenden Inflation die aktuelle, zeitnahere Teuerung als Benchmark heranzuziehen. Oder die Gehaltserhöhung nicht ab Jänner, wenn die konjunkturelle Lage noch schwierig sei, sondern erst ein halbes Jahr später wirken zu lassen. Auch Einmalzahlungen kann er viel abgewinnen.

Tauziehen um Arbeitszeit

Auf breite Ablehnung unter den Arbeitgebern stößt naturgemäß der Ruf nach Arbeitszeitverkürzung. Im Schnitt werde im Handel mit 29,4 ohnehin 0,6 Stunden wöchentlich weniger gearbeitet als in der Gesamtwirtschaft, sagt Trefelik.

Will – sein Verband ist als freie Interessenvertretung bei den Gehaltsverhandlungen nicht dabei – hält es für dringlicher, über finanzielle Zuschläge zu diskutieren: "Arbeitet die Hälfte der Beschäftigten nur drei, vier Tage die Woche, sind diese nach 18.30 Uhr oder ab Samstag, 13 Uhr nicht mehr zeitgemäß." (Verena Kainrath, 24.10.2023)