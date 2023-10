Als Kind kam er wegen Angriffen auf Israel in Haft, später wurde er dessen Spion. Mittlerweile lebt der Sohn des Hamas-Gründers, Mosab Hassan Yousef, in den USA – und hat Mitleid mit Israels Soldaten

Sie nannten ihn den "grünen Prinzen": Grün ist die Farbe der Hamas. Prinz war er, weil sein Vater Sheikh Hassan Youssef die Hamas mitbegründet hatte. Und er, Mosab Hassan Yousef, sollte das Erbe des Vaters antreten. Er war auf dem besten Weg dafür.

Schließlich kam alles ganz anders. Heute zählt der 45-Jährige, der an einem geheim gehaltenen Ort in den USA lebt, zu den erbittertsten Kritikern der Hamas. Obwohl es ihn das Leben kosten könnte, tritt er auch jetzt wieder vor Fernsehkameras und fordert die Welt auf, Israel beim Kampf gegen die Hamas zu unterstützen. Zuletzt im Interview mit Jake Tapper auf CNN am Montag.

CNN

Ob ihn die barbarische Gewalt, die die Terroristen der Hamas am 7. Oktober über Israel brachten, überrascht habe? "Ihre Brutalität hat mich nicht überrascht", sagt Yousef, nur das Ausmaß des Überfalls. Die nackte Gewalt, die Folter habe er aber schon als Kind gekannt, sagt Yousef. Er habe gesehen, wie brutal die Hamas gegen Palästinenser vorging, die sie der Kollaboration mit Israel verdächtigten. "Sie haben viele Menschen ermordet, auch Leute, die ich kannte. Sie steckten Menschen Nadeln unter die Fingernägel, ich habe das selbst mitangesehen", sagt Yousef.

Zehn Jahre israelischer Spion

Als Teenager saß Yousef selbst wiederholt in israelischen Gefängnissen. Das erste Mal mit zehn Jahren, weil er jüdische Siedler mit Steinen angriff. Später wurde ihm Beteiligung am Terror vorgeworfen. Während einer seiner Inhaftierungen nahm er das Angebot an, dem israelischen Geheimdienst als Quelle zu dienen. Von da an war er zehn Jahre lang als Spion für den israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet tätig. In dieser Zeit soll er mehrere Terroranschläge im Zuge der Zweiten Intifada vereitelt haben.

Außerdem half er mit, prominente Hamas-Leute an die Israelis auszuliefern – nicht zuletzt den eigenen Vater, dem er dadurch vielleicht das Leben rettete, da dieser auf der Abschussliste des Mossad stand. Im Jahr 2007, als das Risiko seiner Enttarnung zu groß wurde, flüchtete er in die USA, wo er seither lebt und ein autobiografisches Buch veröffentlichte, das später verfilmt wurde. Im Jahr 2010 erklärte Vater Hassan Yousef in einem öffentlichen Brief aus dem Gefängnis, dass sein Erstgeborener Mosab nicht mehr als Teil der Familie zu betrachten sei.

"Die Hamas kümmert sich nicht um die Palästinenser", sagt Yousef, der seit seiner Konvertierung zum Christentum auch Joseph genannt wird. "Sie kümmert sich nur um sich selbst." Der Terrorgruppe gehe es nicht nur darum, Israel zu vernichten und alle Israelis und deren Unterstützer unter den Palästinensern zu ermorden. Vielmehr verfolge die Hamas eine globale Agenda. "Es geht ihnen darum, auf den Trümmern der Zivilisation einen islamischen Staat zu errichten."

Im Jahr 2014 trat Mosab Hassan Yousef in einer Dokumentation über sein Leben auf. imago images/Everett Collection

Sollte es den israelischen Streitkräften nun gelingen, "die Palästinenser und Gaza von der Hamas zu befreien", dann sei das also auch ein Dienst an der internationalen Gemeinschaft. Israel verdiene dafür "jede Unterstützung, die es braucht". Die Welt müsse die Spirale der Gewalt, die von der Hamas mit ihrer Losung "Blut für Geld" über Jahre hinweg in Gang gesetzt wurde, durchbrechen. "Alle paar Jahre, wenn sie Geld brauchen, starten sie einen Krieg, vergießen sie das Blut von Kindern. Das muss ein Ende haben."

"Tut mir leid für israelische Soldaten"

Eine Bodenoffensive sei der einzige Weg, meint der 45-Jährige, aber der Preis sei hoch. "Es tut mir leid um die israelischen Soldaten, dass sie nach Gaza einmarschieren müssen, wo sie bei jedem Schritt auf Sprengfallen treffen können. Ich weiß nicht, wie viele israelische Soldaten werden sterben müssen, um die Hamas zu beseitigen." Es sei aber der einzige Weg. "Eine unabgeschlossene Operation wird in der Zukunft zu einem noch größeren Desaster führen."

Den israelischen Streitkräften rät Yousef, nichts zu überstürzen. "Lasst euch Zeit, sammelt so viele Geheimdienstinformationen wie möglich." Das Tunnelnetzwerk der Hamas in Gaza sei extrem gut ausgebaut. Selbst die modernste Armee der Welt sei dafür nicht ausgerüstet. "Am wichtigsten ist aber, dass wir die Zivilisten da herausbringen müssen", sagt Mosab. Die Kinder, die im Gazastreifen aufwuchsen, "hatten keine andere Wahl". (Maria Sterkl aus Jerusalem, 25.10.2023)