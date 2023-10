Sahra Wagenknecht und Gregor Gysi sind einander gar nicht mehr grün. imago/CommonLens

Derzeit herrscht im Deutschen Bundestag Ruhe, es sind sitzungsfreie Wochen. Doch wenn diese am 6. November enden und das Plenum wieder zusammentritt, dann wird die Lage für die deutsche Linke noch unangenehmer, als sie jetzt schon ist. Bei den Genossinnen und Genossen gibt es ohnehin nur ein Thema: den Austritt von Sahra Wagenknecht und neun weiteren Bundestagsabgeordneten aus der Partei. Dieser war am Montag erfolgt, nun bereitet der neue Verein "Bündnis Sahra Wagenknecht" die Gründung einer neuen linken Partei vor. Laut einer ersten Umfrage – Insa für die Bild – käme die Partei derzeit auf zwölf Prozent Zustimmung.

Ab dem 6. November müssen die Abtrünnigen und jene, die in der Linkspartei verblieben sind, aber wieder gemeinsam im Plenum des Bundestags Platz nehmen. Sie treffen natürlich auch in den Fraktionsräumlichkeiten aufeinander. Denn Wagenknecht und ihre Getreuen haben zwar die Partei verlassen, nicht aber die Fraktion, was dort einige sehr empört. Die Abgeordneten Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und Sören Pellmann sprechen von einem "höchst unmoralischen Diebstahl", sollten die zehn ihre Mandate nicht zurückgeben. Genau das fordert das Trio und erklärt dazu: "Sie sind nur durch uns drei und durch die Partei Die Linke in den Bundestag eingezogen."

"Uns drei" – das bedeutet: durch die direkt gewählten Mandatare Gysi, Lötzsch und Pellmann. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte die Linke nämlich nur 4,9 Prozent erhalten. In den Bundestag kommt man aber nur mit fünf Prozent der Stimmen – oder eben, wenn drei Mandatare direkt gewählt worden sind. So wie Gysi und Lötzsch (beide in Berlin) und Pellmann (in Leipzig).

Diäten behalten

Im Gespräch mit dem Spiegel legt Gysi noch einmal nach und sagt: "Der erste Grund, dass sie ihre Mandate behalten, ist, dass sie glauben, sie können leichter eine neue Partei aufbauen, wenn sie Mitglieder des Deutschen Bundestags sind. Der zweite Grund ist: Sie wollen ihre Diäten behalten."

Dem widerspricht Amira Mohamed Ali, die zur Wagenknecht-Gruppe gehört und auch Fraktionschefin der Linken ist: "Unser Grundgesetz sieht vor, dass das Mandat frei ist. Die Abgeordneten sind ihrem Gewissen verpflichtet. Man ist nicht der Partei verpflichtet." Sie fügt noch hinzu: "Ich bin offen gesagt ein bisschen überrascht – ich mein’, Gregor Gysi ist ja auch Rechtsanwalt, eigentlich weiß ich ja, dass er unser Grundgesetz auch gut kennt."

Die Abtrünnigen könnten natürlich auch aus der Fraktion der Linken austreten. Dann gäbe es im Bundestag zehn fraktionslose oder "wilde" Abgeordnete mehr. Zu einer eigenen Fraktion könnten sie sich aber nicht zusammenschließen, dafür sind sie zu wenige.

Gleichzeitig verlöre die Linke ihren Fraktionsstatus, weil sie dafür ebenso zu wenige Abgeordnete hätte. Sie wäre dann nur noch eine "Gruppe". Gruppen haben weniger Rechte, weniger Redezeit und auch weniger Mittel für Büroinfrastruktur. Das hätte Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Linken rechnet man damit, dass durch den Verlust des Fraktionsstatus rund 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Jobs verlieren würden.

Kein Modell CDU-CSU

Die "Wagenknechtianer" argumentieren, sie wollten auch deshalb in der Linksfraktion bleiben, um diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch ein paar Monate länger zu schützen. Wenn die neue Partei dann – nach dem Jahreswechsel – gegründet wird, müssen Wagenknecht und ihre Leute sowieso die Fraktion verlassen. Denn die Geschäftsordnung des Bundestags besagt, dass sich nur Mitglieder des Parlaments zu einer Fraktion zusammenschließen dürfen, die politisch nicht konkurrieren.

Das trifft auf CDU und CSU zu. Bei der Linken und Wagenknecht wird es wohl nicht der Fall sein. Dieses Tischtuch ist zerrissen. (Birgit Baumann aus Berlin, 24.10.2023)