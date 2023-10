Im Rahmen einer landesweiten Blutspendeaktion in den USA hat sich der Spieleentwickler einen Gag einfallen lassen, den man nicht allzu wörtlich nehmen sollte

Die Kühlflüssigkeit im High-End-PC von Blizzard Entertainment enthält kein menschliches Blut, sie ist lediglich rot gefärbt. Würde auch einen schicken Halloween-PC abgeben. Blizzard Entertainment

Blizzard Entertainment hat sich für sein Action-Rollenspiel "Diablo IV" eine unkonventionelle PR-Aktion einfallen lassen, die auch einer landesweiten Blutspendeaktion in den USA zugutekommen soll. Die Kampagne orientiert sich an der aktuellen Spielsaison "Season of Blood" und soll die Teilnehmer mit exklusiven Ingame-Belohnungen dazu motivieren, Blut zu spenden. Als Hauptpreis winkt ein PC, der unter den Teilnehmern verlost wird und "menschliches Blut" enthalten soll.

Gemeint ist im übertragenen Sinn das Blut der Spenderinnen und Spender. Die einmonatige Kampagne, die vor wenigen Tagen gestartet ist, zeichnet sich besonders durch ihren klaren thematischen Bezug zum Spiel aus. Je höher die Spenden, desto näher kommen die Teilnehmer der Aktion an verschiedene In-Game-Incentives. Und beim Erreichen von insgesamt 666 Quarter gespendetem Blut (das entspricht rund 630 Litern) haben die Spieler die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel für einen maßgeschneiderten PC teilzunehmen, dessen Kühlflüssigkeit – thematisch passend – rot gefärbt ist.

Je nach Spendenfortschritt werden zuvor verschiedene Belohnungen freigeschaltet. Die erste Stufe mit fünf Waffen-Skins wird verfügbar, sobald 33 Prozent des Ziels erreicht sind. Bei 66 Prozent werden Rüstungs-Skins freigeschaltet. Das Erreichen des 100-Prozent-Ziels ermöglicht nicht nur den Zugriff auf ein Reittier, sondern startet auch das Gewinnspiel für den Custom-PC. Der PC selbst ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, darunter eine Nvidia GeForce RTX 4090, eine Intel Core i9 CPU, 64GB DDR5 RAM und 3 TB SSD Speicher.

Die Kampagne läuft noch bis zum 20. November, und Spieler aus den USA werden dazu ermutigt, Blut in ihren lokalen Blutspendezentralen zu spenden und sich anschließend auf der Diablo-Blood-Harvest-Webseite zu registrieren, um an dieser ungewöhnlichen Initiative teilzunehmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags wurden bereits 38 Prozent des Gesamtziels erreicht, was auf eine recht starke Beteiligung der Community hindeutet. (red, 25.10.2023)