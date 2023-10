Dagmar Jähnig forscht seit vielen Jahren daran, Gebäudetechnik effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Vergangene Woche wurde sie dafür mit dem Woman Award des Forschungsnetzwerks Austrian Cooperative Research ausgezeichnet. ACR

Im Herbst purzeln die Preise, wenn auch nicht im Lebensmittelhandel. Neben internationalen Auszeichnungen für herausragende Leistungen wie dem kürzlich vergebenen Nobelpreis werden auch auf nationaler Ebene zahlreiche Preise für Forschung und Innovationsgeist verliehen. Einer davon stammt vom Forschungsnetzwerk Austrian Cooperative Research (ACR), als Partner fungieren Wirtschaftsministerium, Förderbank AWS und Forschungsföderungsgesellschaft FFG.

Woman Award

Exzellente Forscherinnen vor den Vorhang zu holen ist Ziel des jährlich vergebenen Woman Award. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Energietechnikerin Dagmar Jähnig. Die Wissenschafterin gilt als Pionierin im Bereich innovativer Gebäudetechnik und Solartechnologien und genießt angesichts ihrer Expertise internationale Anerkennung.

Mit "Arrowhead Tools" leitete Jähnig zuletzt ein Projekt, das auf die Entwicklung von Managementsystemen für hochenergieeffiziente Gebäude abzielt. Da die tatsächlichen Energieströme wie Heizung, Lüftung und Klimatisierung bisher nur unzureichend erfasst werden konnten, blieben Optimierungsmaßnahmen bereits in der Ausführung von Bauwerken meist Wunschdenken.

Digitaler Zwilling für Gebäude

Mit ihrem Team gelang es Jähnig, eine Softwarelösung zu entwickeln, die Echtzeitsimulationen von Bauwerken und ihrer Anlagentechnik erlauben. Die Methodik kombiniert Echtzeitdaten, Simulationstechniken sowie intelligente Regelungsstrategien und wurde in Demonstrationsgebäuden bereits erfolgreich auf ihre Praxistauglichkeit getestet.

Mit derartigen Simulationsmodellen, auch "digitaler Zwilling" genannt, könne man den Energieverbrauch eines Gebäudes signifikant senken, erklärt Jähnig. So könne man wesentlich genauer auf die aktuellen Wetterverhältnisse sowie die tatsächliche Nutzung des Gebäudes eingehen. Durch Projekte wie "Arrowhead Tools" erhalte man zudem ein besseres Verständnis der komplexen Zusammenhänge, die es bei der Ausführung von Bauwerken zu berücksichtigen gebe, sagt die Forscherin, die am AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, einer ACR-Einrichtung, tätig ist.

Nanopartikel sichtbar machen

Sie sind überall zu finden: In Lebensmitteln, in Zahnpasten und Sonnencremen, in Impfstoffen, aber auch in anderen Medizinprodukten haben sie oft positive Eigenschaften. Da ihr Vorkommen nicht immer natürlich ist, werden Nanopartikel, konkret etwa Mikroplastik, gerade in der Umwelt kritisch gesehen. Tatsächlich ist das Schädigungspotenzial der winzigen Teilchen für die menschliche Gesundheit und Ökosysteme weitgehend unbekannt, da geeignete Nachweis- und Analysemethoden fehlen.

Das ändern will die mit dem Start-up-Preis ausgezeichnete Firma Brave Analytics, ein Spin-off der Med-Uni Graz. Sie hat neben einem speziellen Partikelmessgerät gemeinsam mit dem Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz Verfahren entwickelt, die nicht nur das Messen, sondern auch die Bestimmung von Nanopartikeln erlauben. Dadurch könne man genau bestimmen, um welches Material es sich bei den gefundenen Teilchen handelt und welche Eigenschaften diese besitzen, erklärt Christian Hill, Geschäftsführer von Brave Analytics.

So sieht das Partikelmessgerät von Brave Analytics aus. Brave Analytics

Hohes Marktpotenzial

Eine weitere Besonderheit ist, dass der kontinuierliche Durchfluss von Partikeln analysiert werden kann. Das erlaubt etwa, auch Fließgewässer, aber ebenso Kläranlagen und Abwasser von Fabriken zu überwachen und auf Verschmutzung zu untersuchen. Zudem werden extrem niedrige Partikelkonzentrationen aufgespürt. Selbst das Auslaugen von Nanoplastikteilchen aus Getränkeflaschen kann über solche Messungen wissenschaftlich untersucht werden.

Über das Marktpotenzial des Start-ups sowie dessen Entwicklung machen sich die Verantwortlichen keine Sorgen. Das neuartige Verfahren könne im Umweltschutz, aber auch in der Medizin und der elektronischen Industrie eingesetzt werden. Es gebe derzeit keine vergleichbaren Analysemethoden, sagt Harald Fitzek, Projektleiter am Zentrum für Elektronenmikroskopie. Unterstützt wurde die Entwicklung durch Fördergelder des AWS, aber auch durch FFG-Programme mit Mitteln des Klimaschutzministeriums.

Innovative Holzsensorik

Ebenfalls vergeben wurden drei Innovationspreise, einer davon für eine Sensorlösung der Holzforschung Austria und der Firma Tagtron. Über direkt auf Holz gedruckte Sensoren kann der Zustand des Materials, etwa dessen Feuchtigkeit, überwacht werden.

Ausgezeichnet wurden auch Rauch Furnace Technology und das Österreichische Gießereiinstitut für einen Ansatz zu einer umweltverträglicheren Magnesiumproduktion. Der dritte Innovationspreis ging an AAE – Institut für Nachhaltige Technologien sowie die Agentur Towern 3000 für eine thermisch-energetische Sanierungslösung, die einen hohen industriellen Vorfertigungsgrad aufweist. Die Verantwortlichen beschreiben das Projekt als "Fußbodenheizung für die Außenwand". (Martin Stepanek, 24.10.2023)