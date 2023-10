Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kann sich gesetzliche Verschärfungen gegen das Verbrennen oder den Missbrauch von Symbolen wie zum Beispiel Fahnen vorstellen. Diesbezüglich seien Gespräche mit dem Justizministerium geplant, sagte er im ORF-"Morgenjournal"-Interview am Mittwoch in Reaktion auf Zwischenfälle wie das Herunterreißen einer israelischen Fahne von der Fassade des Wiener Stadttempels.

Die Sicherheitslage in Österreich sei aufgrund der Situation im Nahen Osten angespannt, sagte der Minister. Daher habe man die Terrorwarnstufe zuletzt auch von Stufe drei auf vier erhöht, in Zusammenarbeit mit der Landesverteidigung ein Antiterrorzentrum eröffnet und sowohl die sichtbare als auch die verdeckte Präsenz von Sicherheitskräften in der Öffentlichkeit erhöht. Konkrete Anschlagspläne in Österreich seien bis dato weiterhin nicht bekannt.

Scharfe Kritik an Herbert Kickl

Österreichs Polizei und der Verfassungsschutz würden nun jedoch wieder über die nötigen internationalen Kontakte und Informationszugänge verfügen. Unter seinem Vorvorgänger, dem derzeitigen FPÖ-Chef Herbert Kickl, sei das nicht der Fall gewesen: "Staatschutz und Nachrichtendienste wurden durch ihn ruiniert", sagte Karner. Nach der Staatsschutzreform im Jahr 2021 hingegen habe man auf Basis internationaler Zusammenarbeit etwa einen Anschlag auf die heurige Regenbogenparade in Wien verhindern können.

Zur Frage, warum die propalästinensische Kundgebung auf dem Wiener Stephansplatz am 10. Oktober erst recht spät aufgelöst worden sei, obwohl dort antiisraelische und antisemitische Slogans skandiert wurden, sagte Karner, man habe an diesem Abend zugewartet, bis die Gendenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Massakers auf dem Ballhausplatz zu Ende gegangen war. "Oberstes Ziel ist der Schutz der österreichischen Bevölkerung", sagte Karner.

IKG zählte 76 antisemitische Zwischenfälle

Die Bewachung jüdischer Einrichtungen in Österreich wiederum sei nach dem Abreißen israelischer Fahnen "in engem Kontakt mit der Israelitischen Kultusgemeinde und der israelischen Botschaft" auf rund um die Uhr erhöht worden.

Seit dem Hamas-Massaker gab es in Österreich dem Vernehmen nach eine Festnahme eines propalästinensischen Demonstranten, 18 Strafanzeigen wegen gefährlicher Drohung und 54 Berichte an die Staatsanwaltschaft wegen Verhetzung und nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Israelitische Kultusgemeinde zählte seitdem 76 antisemitische Vorfälle. Unter anderem sei die Scheibe eines koscheren Restaurants eingeworfen worden. (Irene Brickner, 25.10.2023)