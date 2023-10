Der Slogan bezieht sich wohl auf die Geschwindigkeit des neuen Prozessors. Apple

Die Gerüchteküche und diverse Insider haben es in den letzten Tagen schon von den Dächern gepfiffen: Apple wird in diesem Jahr – genauer gesagt nächste Woche – noch neue Produkte vorstellen. Was bei diesem "Scary fast"-Event so "beängstigend schnell" sein wird, darf nur vermutet werden. Voraussichtlich geht es um den kommenden M3-Chip des US-Konzerns.

iMacs und Macbook Pros

Am 30. Oktober um zwei Uhr früh österreichischer Zeit soll der Event stattfinden. Wie immer werden die Neuigkeiten aus Cupertino in einem davor produzierten Video in die Welt gestreamt. Die Einladung zeigt ein animiertes Gesicht, das sich in das altbekannte "Finder"-Symbol verwandelt. Das sollte ein Hinweis auf neue iMacs sein, was die Gerüchte dieser Woche bestätigen würde.

Dabei wird es sich voraussichtlich um den neuen 24-Zoll-iMac handeln, und so mancher geht davon aus, dass auch eine neue Serie an MacBook Pros vorgestellt wird. Sowohl die MacBook Pros als auch der iMac haben bereits längere Zeit kein Upgrade erfahren, was die Vermutungen ebenfalls untermauern könnte.

Die große Frage, die noch im Raum schwebt, ist, ob die neuen Geräte alle mit der kommenden Generation des M3-Chips versorgt werden. Das würde den Slogan des Events "Scary fast" erklären, geht man doch wie im Vorjahr von einer merkbaren Leistungssteigerung im Vergleich zum M2 aus.

Nur wenige Wochen nach der iPhone-15-Vorstellung präsentiert Apple bereits neue Produkte. Apple

iPads erst 2024

Normalerweise behält sich Apple für den Oktober die Vorstellung neuer iPads auf, doch in diesem Jahr scheint dies anders zu sein. Der Analyst Ming-Chi Kuo meinte zuletzt, dass wir auf die neuen Tablets wohl bis 2024 warten müssen. (red, 25.10.2023)