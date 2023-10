Zwei Frachtschiffe stießen am Dienstag bei Helgoland zusammen. Zwei Seeleute konnten gerettet werden, ein Seemann wurde tot geborgen

Helgoland – Nach dem Zusammenstoß von zwei Frachtschiffen in der Nordsee bei Helgoland ist die Suche nach vier vermissten Seeleuten eingestellt worden. Das sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven Mittwochfrüh. Die Wetterbedingungen hätten sich in der Nacht leicht verschlechtert. Zwei Seeleute der Verity waren nach dem Zusammenstoß mit dem Frachter Polesie gerettet worden. Ein Seemann wurde tot geborgen. Die 22 Besatzungsmitglieder der Polesie blieben unverletzt.

Nach dem Zusammenstoß der zwei Frachter blieben die 22 Besatzungsmitglieder der Polesie unverletzt. AFP/Polsteam/JACEK PAWLOWSKI

Der Unfall ereignete sich Dienstagfrüh rund 22 Kilometer südwestlich der Hochseeinsel Helgoland und 31 Kilometer nordöstlich der ostfriesischen Insel Langeoog. Wie es dazu kam, ist weiterhin unklar. Mehrere Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und weitere Behördenschiffe suchten nach den Vermissten.

Die unter der Flagge Großbritanniens fahrende 91 Meter lange Verity hatte laut dem Havariekommando Stahl-Coils geladen, Rollen aus großen Blechen. Das Schiff der britisch-niederländischen Reederei Faversham Ships war auf dem Weg von Bremen nach Immingham, einem Hafen an der englischen Nordseeküste. Der andere Frachter, die mit 190 Metern Länge größere Polesie, war unter der Flagge der Bahamas auf dem Weg von Hamburg nach La Coruña in Spanien. Er konnte aus eigener Kraft nach Cuxhaven zurückkehren. (APA, 25.10.2023)