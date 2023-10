In den kommenden Jahren werden Versicherungen durch die Auszahlung von Lebensversicherungen weltweit 7,8 Billionen US-Dollar verlieren. Capgemini spricht vom größten Vermögenstransfer aller Zeiten. dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Die Versicherer stehen weltweit vor einer Herausforderung. Viele Inhaber von Lebensversicherungen bekommen in den kommenden Jahren nämlich ihre jahrelang einbezahlten Verträge ausbezahlt. Damit einher geht ein massiver Abfluss von Vermögen. Der Berater Capgemini spricht im aktuellen "World Life Insurance Report 2023" von einem noch nie dagewesenen Wandel für Lebensversicherer. Derzeit besitzen Versicherungsnehmer über 65 Jahre 40 Prozent des verwalteten Vermögens der Versicherer; dieses beläuft sich bei den 40 größten Lebensversicherern weltweit auf 7,8 Billionen US-Dollar. Der Studie zufolge werden diese Vermögenswerte bis 2040 auf die Begünstigten übertragen.

Die Vereinten Nationen sagen voraus, dass im Jahr 2050 ein Drittel der Weltbevölkerung über 50 Jahre alt sein wird. Dennoch fehlt den meisten Senioren ein Finanzplan für ein gutes Leben im Alter, der Pensionslücken stopft. Laut der Studie von Capgemini haben 60 Prozent der Personen über 65 Jahren keine professionelle Finanzberatung in Anspruch genommen, um sich auf den Ruhestand vorzubereiten oder ihr Vermögen zu übertragen.

Eigenvorsorge wird wichtiger

Viele Menschen, die sich dem Ruhestand nähern, sind gezwungen, einen größeren Teil der finanziellen Verantwortung im Alter selbst zu übernehmen, da wirtschaftlicher Gegenwind, abnehmende staatliche Unterstützung und steigende Gesundheitskosten die Krise der Lebenshaltungskosten verschärfen. Daher wird oft von der Altersarmut gesprochen. Trotz dieser Bedingungen, die eine private Vorsorge notwendiger machen, sehen die Verbraucher ihren Bedarf auf das Altern und die damit verbundenen Bedürfnisse und Kosten nicht durch entsprechende Produkte bei den Lebensversicherungen gedeckt. Die Versicherungsnehmer nennen zusätzlich die Komplexität der Lebensversicherungsangebote und den geringen Bekanntheitsgrad (39 Prozent) als größte Hindernisse, gefolgt von mangelndem Vertrauen (29 Prozent).

"Eine älter werdende Gesellschaft erwartet auch von Versicherern mehr Unterstützung bei der Absicherung im Alter", sagt Stephan Kolarik, Sector Lead für Financial Services bei Capgemini Österreich. In Anbetracht der bis 2040 zu erwartenden massiven Kapitalabflüsse und der damit verbundenen Bedrohungslage für die Versicherungen liegen in den Erwartungshaltungen der Kunden laut Kolarik auch große Chancen für zukünftiges Wachstum der Lebensversicherer.

Neue Modelle gefragt

"Um den Versicherungsnehmern zu helfen, gut zu altern, müssen die Versicherer einen Weg finden, ihren neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dafür müssen die Anbieter laut Kolarik "durch innovative Vorsorgeprodukte ein personalisiertes, maßgeschneidertes und vertrauensstiftendes Erlebnis schaffen". Partnerschaften im Ökosystem nennt der Experte als Beispiel. Etwa die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die sich auf die Betreuung von Senioren spezialisiert haben – sie könnten Versicherern helfen, Services mit Mehrwert zu entwickeln und Lücken bei Kompetenzen in ihren Kernbereichen zu schließen und zu erweitern. "Die Versicherer, die frühzeitig ihr Geschäftsmodell adaptieren und ihre jetzigen und zukünftigen Kunden gezielt ansprechen, schaffen Vertrauen und schützen ihr Vermögen", sagt Kolarik.

Das könnten spezielle Renten- oder Gesundheitsversicherungen sein, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind. Diese Produkte könnten auch Dienstleistungen und Services für ein gesundes Altern einschließen. Insgesamt könnte eine solche Partnerschaft Versicherungsunternehmen dabei unterstützen, den wachsenden Markt älterer Kunden effektiv zu bedienen. Damit würde das Geschäftsmodell der Versicherungen auch an die Anforderungen des demografischen Wandels angepasst.

Rolle festigen

Die größte Herausforderung für Lebensversicherer bestehe aktuell darin, inmitten des größten Vermögenstransfers relevant zu bleiben. Um das verwaltete Vermögen, das in Gefahr ist, zu schützen, sollten sich Versicherungen vorrangig um reiche und wohlhabende Verbraucher kümmern, die 39 Prozent des weltweiten Vermögens besitzen und etwa 20 Prozent der alternden Bevölkerung ausmachen. Das geht als Empfehlung aus der Studie von Capgemini hervor. Dieses Segment habe den größten Bedarf an altersgerechten Lösungen, denn mehr als 75 Prozent wünschen sich innovative Lebensversicherungsprodukte. Allerdings verfügen nur 27 Prozent der Versicherer über die fortschrittlichen Produktentwicklungskapazitäten, um diese anzubieten.

Dem Bericht zufolge erwarten mehr als 44 Prozent der über 50-jährigen wohlhabenden und reichen Kunden, dass ihre Versicherer solche Dienstleistungen anbieten, die von Wellness-Initiativen bis zum betreuten Wohnen reichen. Ökosystempartnerschaften werden sich für Versicherer als entscheidend erweisen, um diese Lücke zu schließen, indem sie ein breites Universum an Zusatzdiensten orchestrieren.

Auf ihrem Weg in die Zukunft müssen die Versicherer einen Weg finden, um ihr Vermögen zu schützen und ihr Wachstum zu steigern. Dafür können Versicherer zunächst Daten konsolidieren, um eine einheitliche Sicht auf den Kunden zu erhalten, und ihre Mitarbeiter durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz digital befähigen, hyperpersonalisierte Beratung anzubieten. Allerdings verfügen nur 21 Prozent der Versicherer über die Werkzeuge für moderne Datenanalysefunktionen, und noch weniger (19 Prozent) nutzen fortschrittliche Technologien, um Abläufe zu rationalisieren, Erfahrungen zu bereichern, sich in neu entstehende Ökosysteme zu integrieren und schnellere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. (Bettina Pfluger, 25.10.2023)