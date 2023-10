Marco Rossi jubelt wieder. AP/Abbie Parr

Minnesota – Marco Rossi hat am Dienstag sein zweites Tor in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Der 22-jährige Vorarlberger traf beim 7:4-Heimsieg der Minnesota Wild gegen die Edmonton Oilers in der 8. Minute zum 1:1. Mann des Spiels war Ryan Hartman mit drei Toren und zwei Assists für Minnesota, das in der Central Division auf Rang drei liegt. Bei Edmonton fehlte der verletzte Superstar Connor McDavid.

Seinen ersten Saisontreffer verbuchte Alexander Owetschkin. Der zweitbeste Torschütze der NHL-Geschichte sorgte bei der 1:4-Heimniederlage der Washington Capitals gegen die Toronto Maple Leafs in der 40. Minute für den Ehrentreffer. Die Capitals sind nach nur einem Sieg aus fünf Spielen weiter Schlusslicht der Metropolitan Division.

Die Boston Bruins, die in der vergangenen Saison einen Punkterekord im Grunddurchgang aufgestellt haben, sind trotz Abgängen der Leistungsträger Patrice Bergeron und David Krejci perfekt ins neue Spieljahr gestartet. Die Bruins gewannen bei den Chicago Blackhawks mit 3:0 und haben nach sechs Partien so wie Colorado Avalanche (7:4 gegen die New York Islanders) noch keinen Punkt abgegeben. (APA, 25.10.2023)