Richard Roundtree 2019 in New York. Charles Sykes/Invision/AP

Der US-Schauspieler Richard Roundtree, bekannt durch seine Rolle im Film "Shaft", ist im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Wie sein Manager Patrick McMinn am Dienstagabend "The Hollywood Reporter" mitteilte, war ein kürzlich diagnostizierter Bauchspeicheldrüsenkrebs die Todesursache. Auch andere US-Medien wie "Rolling Stone" und "The New York Times" berichteten über den Tod.

Als erster schwarzer Actionheld wurde Roundtree in den 1970er-Jahren durch seine Hauptrolle als der coole New Yorker Detektiv in "Shaft" (1971) unter der Regie von Gordon Parks zu einem der Gesichter der sogenannten Blaxploitation-Bewegung. Die Bewegung entwickelte sich in den späten 1960er-Jahren zu einem Filmgenre und reflektierte das afroamerikanische Selbstbewusstsein.

Cooler Detektiv

Basierend auf einem Roman von Ernest Tidyman, war "Shaft" ursprünglich für einen weißen Schauspieler vorgesehen. Doch Parks bestand darauf, Roundtree zu besetzen, nachdem er ihn bei einem Casting gesehen hatte. Roundtree wiederholte seine Rolle in den Fortsetzungen "Shaft's Big Score!" (1972) und "Shaft in Africa" (1973).

Schauspieler-Kollege Samuel L. Jackson äußerte sich betroffen zum Tod von Roundtree. "Sein Tod hinterlässt nicht nur in meinem Herzen, sondern sicherlich auch in vielen von euch eine tiefes Loch", schrieb Jackson in einem Beitrag auf Instagram. Roundtree wurde bereits 1993 mit Brustkrebs diagnostiziert und setzte sich intensiv für die Aufklärung über männlichen Brustkrebs ein.

Geboren am 9. Juli 1942 in New Rochelle, New York, begann Roundtree seine Karriere als Theaterschauspieler. Nach "Shaft" spielte er in einer Reihe von Filmen, darunter "Earthquake" (1974) neben Charlton Heston und Ava Gardner und "Man Friday" (1975) an der Seite von Peter O'Toole. (APA, 25.10.2023)