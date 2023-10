Die Japan Mobility Show 2023 findet im Messegelände Big Sight in der Tokioter Bucht statt. Foto: Stockinger

Japan Mobility Show. Nun trägt also auch die einstige Tokyo Motor Show die Mobilitätswende im Namen, ähnlich wie die IAA in Deutschland. Veranstalter ist der Automobilherstellerverband Jama, und die stolze Fernost-Autonation zeigt, was sie kann. Wenn gerne unterstellt wird, Japan habe den Elektrotrend verschlafen: bitte sehr, (fast) alles unter Strom hier.

Seit 2011 ist das Messegelände Big Sight auf der künstlichen Insel Odaiba in der Tokioter Bucht Austragungsort. Ähnlich wie in München, noch einmal Stichwort Mobility Show, geht es nicht mehr nur um neue Fahrzeuge und Studien – besonders für Letzteres war der Salon stets berühmt –, sondern um ein weites Spektrum diverser Mobilitätsangebote (auch zum Ausprobieren), eben umfassende Mobilität.

Spieltrieb ungebrochen

Es zeigt sich aber schon auch: Der Spieltrieb der Japaner ist ungebrochen und der Wille, aufzuzeigen, dass man eben Auto- und Technologiesupermacht ist und bleiben will, mit durchaus eigenen Lösungsvorstellungen für die Mobilitätswende. Zukunft, Zukunft, Zukunft, tönt es auf jedem Messestand.

Die Wertschätzung aus dem In- und Ausland schlägt sich in der Ausstellerstatistik nieder: Hatten 2019 bei der letzten Tokyo Motor Show 192 Teilnehmer gemeldet, sind es diesmal 475, darunter 13 Autohersteller. Flagge zeigen unter anderem auch BMW und BYD.

Der chinesische Elektro-Shootingstar BYD präsentiert sich selbstbewusst mit einem großen Stand. Foto: Stockinger

Stichwort BYD: China. Die Corona-Jahre erbrachten insofern eine Zäsur, als die alten Rechnungen nicht mehr stimmen. Nach der Finanzkrise von 2008 waren GM und Ford als bis dahin größte Autokonzerne Geschichte. In Summe galt jedoch seit den 1990er-Jahren: Die Japaner sind insgesamt von den Stückzahlen her die bedeutendste Autonation der Welt, die Deutschen beim Umsatz – diese Gewissheiten sind ins Wanken gekommen, die Kernmeldung dazu lautete erst vor wenigen Monaten: China hat Japan als größter Autoexporteur abgelöst.

Marktanteil gehalten

Kurz ein paar Worte zum Stellenwert der Japan-Marken in Österreich. Der ist zwar weit weg von den goldenen 1980ern, die Fahrzeuge aus dem Inselreich sind aber nach wie vor sehr beliebt. Heuer in den ersten neun Monaten liegt man bei 11,3 Prozent – exakt der Wert vom letzten vorpandemischen Jahr, und im von Lieferkettenproblemen gebeutelten Gesamtjahr 2022 waren es 10,45. Im Vergleich mit den Fernost-Konkurrenten stellt sich das so dar: Koreaner bis Ende September 7,8 Prozent, China 1,4. Gesamtjahr '22: Korea 9,22, China 0,59 Prozent.

In Österreichs Marktanteilsrangfolge lieferten sich über viele Jahre hinweg Toyota und Mazda ein heißes Match um Platz eins, derzeit hat Toyota die Nase vorn. 1–9 heuer: Von den 182.886 Pkw-Neuzulassungen entfielen 7597 auf Toyota (4,2 Prozent Marktanteil, dazu 214 Lexus, 0,1 %), 5033 auf Mazda (2,8), 3201 auf Suzuki (1,8), 1782 auf Nissan (1,0), 1607 auf Mitsubishi (0,9), 685 auf Honda (0,4) und 254 auf Subaru (0,1).

Die Autos kommen dabei, Stichwort Transport-CO2-Fingerabdruck, aus aller Welt, oft auch aus Europa. Toyota meldet Frankreich, Großbritannien, Japan, Südafrika, Tschechien, Türkei, USA – und Österreich (GR Supra; Lexus: generell aus Japan) als Herkunftsländer, Mazda liefert ausschließlich aus Japan, Suzuki aus Großbritannien, Japan, Ungarn, Nissan aus Frankreich, Großbritannien und Japan, Mitsubishi aus Japan, Spanien, Thailand und der Türkei, Honda aus Japan und China und Subaru aus Japan. Die Liefersituation hat sich generell weitgehend entspannt.

Der Yaris Cross ist für Toyota Goldes wert – heuer bisher meistverkauftes japanisches Modell in Österreich. Foto: Toyota

Rasch noch die Aufstellung der jeweils beliebtesten Modelle, bevor wir uns den Salonneuheiten widmen. Toyota: Yaris Cross (1805 Stück; Lexus: NX, 78), Mazda: CX-60 (1073), Suzuki: Swift (869), Nissan: Qashqai (852), Mitsubishi: Spacestar (904), Honda: HR-V (157), Subaru: Impreza (66).

Japan Mobility Show 2023 also. Vernetzung, autonomes Fahren, alternative Antriebskonzepte, Mikromobilität, Drohnen etc. - kaum ein Kapitel, das ausgelassen würde. Es folgen die wichtigsten und spannendsten Salonneuheiten. Kurzbetrachtungen vom Salon, alphabetisch nach Konzernen geordnet.

Hondas Studie Sustaina-C Concept trägt die Nachhaltigkeit schon im Namen. Foto: Stockinger

HONDA Beim größten Motorenproduzenten der Welt reicht die ausgestellte Palette vom Roboter übers Motorrad bis zur Luftfahrt, das Motto kreist um individuelle Traummobilität und die vierrädrigen Auffälligkeiten heißen Sustaina-C Concept (Elektrowinz mit einer Haut weitgehend aus rezykliertem Acrylharz) und CI-MEV, quasi Aixam elektrisch, ein E-Zweisitzer für die letzte Meile gedacht.

Behutsames Facelit für den Mazda MX-5, technisch noch mehr auf Fahrmaschine getrimmt als bisher schon. Optimierung der Kernkompetenz also. Foto: Stockinger

MAZDA hat einen wunderbar aufgeräumten, auf das Wesentlichste reduzierten Stand konzipiert, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abbildet. Repräsentiert von genau drei Fahrzeugen: MX-5 NA von 1989, MX-5 ND ganz neu plus Fingerzeig zu kommenden Dingen. Unter dem Serienfahrzeugaspekt ist das Facelift des Kultroadsters die Hauptbotschaft, er wurde optisch gefühlvoll angeschärft. Motorisch bleibt alles wie gehabt, nämlich bei der 1,5- und 2,0-Liter-Maschine (132 und 184 PS), wesentliche technische Neuerung: Rennstrecken-Modus für das Sperrdiff und die elektronische Fahrwerksregelung DSC, und die Autos kommen in Österreich im Februar in den Handel.

Mit dem Iconic SP schiebt Mazda einen waschechten Showstopper ins Rampenlicht. Foto: Stockinger

Für den dritten erwähnten Aspekt und natürlich der absolute Showstopper bei Mazda: Konzeptfahrzeug Iconic SP (nein, steht nicht für Sonderprüfung), ein superknackiger, kompakter Sportwagen mit tiefem Schwerpunkt. Mazda-Chef Masahiro Moro spricht von einer "neuen Art von Sportwagen, geeignet für die neue Ära" und betont in dem Zusammenhang: "Die Freude am Fahren ist die Freude am Leben". Ob der Feschak, horribile dictu, den MX-5 ablösen wird? Iwo, andere Liga und Größenordnung, da ist locker Platz für beide, immerhin ist Mazda auch Mitglied der E-Fuel-Allianz.

Was außer den Schmetterlingstüren noch erwähnenswert wäre: Als Range Extender des E-Sportgeräts ist ein Zweischeiben-Wankelmotor vorgesehen. Foto: Stockinger

Jedenfalls, Iconic SP: Elektro-Fahrzeug nach Art des Hauses, ähnlich wie jüngst im MX-30 R-EV vorexerziert. Heißt: E-Motor treibt an, ein (in dem Fall) Zweischeiben-Wankelmotor tritt als Range Extender in Erscheinung. Studienkonfiguration: 4,18 m lang (MX-5: 3,92), 1450 kg schwer, 370 PS und 50:50 Achslastbalance, Schmetterlingstüren und ab.so.lut. stimmiges Design. Mazdas Messemotto – "Eine Zukunft, gestaltet durch die Liebe zum Auto" – passt jedenfalls punktgenau zum Stand und zu deren Philosophie überhaupt.

Was man mit einem Allrad-Van alles anfangen könnte, wäre die Fahrzeuggattung in Europa nicht so was von tot, demonstriert das Mitsubishi D:X Concept. Foto: Stockinger

MITSUBISHI Die (natürlich ebenfalls elektrische) Studie D:X Concept am Mitsubishi-Stand demonstriert, dass sich Van und Geländetauglichkeit sehr wohl kombinieren lassen, mit Camping sowieso.

Erkennen Sie die Heckleuchten-Grafik wieder? Aus dem Nissan Hyper Force könnte einmal ein batterieelektrischer Nachfolger des Sportkrachers GT-R werden. Foto: Stockinger

NISSAN macht einen wahren Hype um Hyper und zaubert ein ganzes elektrisches Quintett an Konzeptfahrzeugen aus dem Ärmel, eines kantiger geschnitten als das andere, auch um die künftige Stoßrichtung des Nissan-Designs aufzuzeigen: Hyper Adventure, Hyper Force, Hyper Punk, Hyper Tourer, Hyper Urban. Gehen wir es alphabetisch an.

Der Hyper Punk hingegen wäre, nimmt man die Neo-Geo-Überzeichnung der Studie raus, als nächster Juke vorstellbar. Foto: Stockinger

Adventure (so wie Urban nur in digitaler Form bei der Pressekonferenz präsent): E-SUV "für aktive Abenteurer" (hm, was wären passive?). Passendes Innenraumkonzept: Rückbank 180 Grad drehbar, außerdem Platz für Zelte, Skier, Kajak. Force: rasierklingenscharfer Elektro-Supersportwagen, F wie Flachmann. Punk: Kompakt-Crossover, Zielpublikum "Content Cre­ator-, Influencer- und Künstlerszene". Neo-Geo sozusagen und schräger geht kaum. Als nächstes steigen wir in den Tourer ein, quasi das Raumschiff, der Van des Hyper-Fünflings, die Gattung ist in Japan ja weiterhin höchst beliebt. Fährt autonom und spielt alle Stückerl zwischen Gastfreundschaft, Urlaubs-, Geschäftsreisen und kann auch Luxuslounge. Beim Urban erklärt sich der Haupteinsatzzweck ebenfalls von selbst, ein Öko-Crossover für den Stadteinsatz bei maximalem "Mehrwert für den individuellen Lebensstil unter Einbeziehung von Faktoren wie Stil und Spaß."

Als Großraum-Multitalent präsentiert sich der Hyper Tourer. Foto: Stockinger

Und auch wenn Nissan das weit von sich weist, hinter praktisch jedem dieser Showcars verbirgt sich höchstwahrscheinlich eine konkrete Wette auf die Zukunft, die ab 2030 bei Nissan ausschließlich batterieelektrisch aussehen soll. Der Adventure könnte zum Elektro-X-Trail werden, der Force das Erbe des GT-R antreten, der Punk ein künftiger Juke werden (der Wechsel stünde vermutlich gegen Ende 2024 an) und der Urban ein Qashqai. Nur der Tourer wird bei uns bestimmt keinen Niederschlag finden, weil: Van-Konzept.

Aus dem Suzuki Swift Concept wird schon früh 2024 der neue Swift, und der eVX rechts daneben könnte Salongerüchten zufolge in einen elektrischen Vitara münden. Foto: Stockinger

SUZUKI Beim Kleinwagen- und Allradspezialisten Suzuki wird nächsten Frühling aus dem schnuckeligen Swift Concept der neue Swift, mit Mildhybrid und neuem Dreizylinder-Benziner. Beim Konzeptfahrzeug eWX – Typ "Würfel mit Schnauze" – haben wir ein Van-Konzept im Kei-Car-Format vor uns, spannender für Österreich ist aber die andere Studie, der eVX: sieht schon recht seriennah aus, dahinter dürfte sich eines der avisierten E-Autos verbergen, vielleicht ein E-Vitara. Startbereit dann 2025?

Toyota FT-Se – ein Zungenbrecher, aber zum Zungenschnalzen. Die E-Studie wäre ein mehr als legitimer Erbe des MR2. Foto: Stockinger

TOYOTA Mobilität für alle bleibt das Leitmotto beim größten Automobilhersteller der Welt, man versteht sich als umfassender Mobilitätsanbieter, das inkludiert auch behinderte und alte Menschen. Vom Roll- bis zum Feuerstuhl sozusagen – wobei Toyota auf dem Messestand voll auf Elektro und CO2-Neutralität setzt, verbunden mit der Botschaft, ab 2027/28 Serienfahrzeuge mit Feststoffbatterien anbieten zu wollen. Bei der Pressekonferenz betonte Toyota, die Zukunft werde nicht von irgendwem entschieden, sondern ganz konkret von uns allen, und der Weg in die Zukunft sei ein multipler.

Aus dem FT-3e wiederum könnte ein über dem bZ4X positionierter Elektro-SUV werden. Foto: Stockinger

Besonders im Rampenlicht stehen dabei die beiden Konzeptfahrzeuge FT-3e und FT-Se, die einmal das SUV-Thema bedienen, einmal das sportliche. Beide sind hausüblich kantig gezeichnet, aber das aktuelle Design etwas weniger dramatisch in die nächste Generation gedacht. FT-Se: könnte ein Hinweis sein auf einen E-SUV oberhalb des bZ4X (und ein Erstling mit Feststoffbatterie) – der unterhalb, also eine Nummer kompakter, ja wohl gegen Ende 2024 eine Ergänzung bekommt. Und beim FT-Se, gekennzeichnet auch durch das Rennlogo RS: kleiner Hinweis auf einen elektrisch angetriebenen Erben des MR2? Dann war da noch der Kayoibako (japanisch für Mehrwegbox), ein E-Van-Kastenwagen im einladenden Panzerschrank-Look und Viermeterformat, innen wie beim Aufbau extrem flexibel, vom Shuttle-Bus bis zum Behindertenmobil, mit einfachem Zugang für Rollstuhlfahrer, sehr sympathisch.

Der Kayoibako schließlich wäre das Chamäleon unter den zahlreichen Studien, mit denen Toyota auf der Japan Mobility Show auftritt: lässt sich fast jedem Mobilitätswunsch flexibel anpassen. Foto: Stockinger

Als Verwandlungskünstler, hier aber weit jenseits der fünf Meter, gibt sich auch der IMV 0, eine Fingerübung auf Pick-up-Basis. Abschließend noch rasch die Premium-Tochter Lexus – die hat unter anderem den eh bereits bekannten Buggy H2 (Wasserstoff und Verbrennungsmotor) mitgebracht, ganz gegen den sonstigen seriösen Markenauftritt gebürstet, und den LF-ZC. Die keilförmige Luxuselektrolimousine oberhalb des RZ zeigt, auf welche Weise Lexus die E-Palette auszubauen gedenkt, der Marktstart ist für 2026 avisiert.

Lexus LF-ZC. Das keilförmige Strom-Luxusmobil fährt 2026 vor. Foto: Stockinger

Damit und mit dem Hinweis, dass auch Toyotas Kleinwagenableger Daihatsu, Subaru sowie Afeela, das E-Mobil-Gemeinschaftsprojekt von Sony und Honda, einen eigenen Stand haben und die Motorradhersteller sowieso, noch rasch zu den wichtigsten Neuheiten nichtjapanischer Hersteller.

Ausländische Präsenz

Der BMW X2 feiert in Tokio Weltpremiere.Erstmals gibt es ihn, wie auch den X1, in einer rein elektrischen Ausformung, als iX2. Foto: Stockinger

BMW Die Bayern nutzen die Bühne für die Weltpremiere des neuen X2 und dessen Elektro-Ableger iX2. Deutlich kantig-markanter als zuletzt designt und in der Länge um knapp 20 cm gewachsen (auf 4,55 m), bedient er sich bei Technik und Antrieb weitgehend des vom X1/iX1 her Bekannten. Zum Auftakt im März stehen zwei Benziner (170, 300 PS), ein Diesel (150 PS) und eben der iX2 (230 kW/313 PS) zur Auswahl, Preispalette: 46.550 bis 67.150 €.

Knüppel aus dem Sack: BYD zeigt unter anderem den Elektro-Luxus-SUV Yangwang U8. Foto: Stockinger

BYD Chinas Elektro-Shootingstar zeigt mit der ganzen aktuellen Palette wie Seal, Dolphin und Konsorten rote Flagge. Darunter befindet sich auch der U8 der Submarke Yangwang, ein Elektro-SUV wie auf Steroiden mit der ganz klaren Botschaft, man wolle auch im High-End-Bereich mitmischen.

Und bei Mercedes wird die G-Klasse unter Strom immer konkreter: Concept EQG. Foto: Stockinger

MERCEDES schließlich hat noch den Concept EQG mitgebracht. Wie bei der Markteinführung der aktuellen Generation des Geländewagensuperkönners 2018 bereits angedeutet, ist auch ein batterieelektrischer Ableger geplant, die darauf hinweisende Studie macht nun in Tokio den Japanern Appetit - vielleicht darauf, eines Tages sauber den Fuji-San rauf und runter fahren zu können. (Andreas Stockinger, 25.10.2023)