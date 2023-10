Das Alleinsein macht vielen Menschen Angst – dabei ist es hin und wieder gesund für uns und fördert sogar unsere Kreativität, wenn wir auf eigene Faust unterwegs sind. In dieser Folge von "Besser leben" geht es darum, wie man das Alleinsein lernt, was die Angst davor mit Elektroschocks zu tun hat – und wie man mit dem umgeht, was beim Alleinsein vielleicht hochkommt. (red, 26.10.2023)

