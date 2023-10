Bis in den Tod hinein ... "Wenn Grün-Weiße Schwarz tragen": Ein Wiener bietet Rapid-Begräbnisse an

"Grün-Weiß bis in den Tod": Der Wiener Bestatter Christoph Ebner hat sich diesem Credo verschrieben. Er bietet seit drei Jahren mit seinem Unternehmen in Rudolfsheim-Fünfhaus sogenannte Rapid-Begräbnisse ganz im Stil des Hütteldorfer Traditionsvereins an