Iris Maplewood (Shira Haas) versucht in "Bodies" das Rätsel um einen mehrmals auftauchenden Leichnam zu lösen. Netflix

Eine Serie, zu der webweit Erklärungen kursieren, wie sie zu verstehen ist, hat etwas entweder sehr falsch oder sehr richtig gemacht. Im Fall von "Bodies" liegt die Wahrheit dazwischen. Die Netflix-Serie ist ein verwirrend-faszinierender Krimi, der auf verschiedenen Zeitebenen spielt.

2023: Bei der Verfolgung eines Verdächtigen stößt Detective Hasan in der Longharvest Lane im Londoner East End auf einen ungewöhnlichen Tatort. In einem Innenhof liegt ein Mann, der Länge nach ausgestreckt, nackt, offensichtlich tot. An der Innenseite seines Unterarms hat er eine Tätowierung, und im linken Auge klafft eine Einschusswunde. Die Kugel dazu fehlt. Kurz davor gab es einen Stromausfall.

1941: In derselben Straße liegt ein nackter Mann, dasselbe Blackout, dieselbe Verletzung, dieselbe Tätowierung. Detective Sergeant Charles Whiteman soll die Leiche beseitigen.*

1890: "Eine frische Geburt, nackt, als wäre er soeben geboren." Detective Inspector Alfred Hillingshead (Kyle Soller), bitte kommen. Wie gehabt.

Und schließlich 2053: peng, die KI meldet "Funktionsausfall" und Neustart. Wieder liegt ein Mann in besagter Longharvest Lane. Der Unterschied: Er lebt. Iris Maplewood (Shira Haas) ermittelt. Vorteil: Zeitreisen sind möglich. Die Karten sind gemischt, und schnell ist die Verwirrung komplett.

Bodies | Official Trailer | Netflix

Four detectives. One body. Stephen Graham stars in this genre-bending mystery thriller. All episodes of Bodies launch on October 19th, only on Netflix SUBSCRIBE: http://bit.ly/29qBUt7 About Netflix: Netflix is one of the world's leading entertainment service Netflix

Wieder einmal gilt: Die Dinge sind nicht, was sie scheinen. Und: Es ist alles sehr kompliziert. In sozialen Medien tun sich dazu eine Menge Fragen auf: "Wer ist die Frau, mit der Sergeant Whiteman am Telefon spricht? Was geschah im Jahr 2023, das 2053 zu einer dystopischen Welt machte? Wer ist Mannix? Warum wird die Familie von Sahara Hasan verfolgt?", wirft etwa Posterin KrishNa auf X auf.

Etliche versuchen die unzähligen Rätsel um die Timeline zu lösen. In Youtube-Videos wird das Ende erklärt – Achtung, Spoiler!

BODIES Netflix Timeline & Ending Explained

I review, breakdown and explain Bodies Netflix. I discuss the multiple timelines and the ending of the time traveling sci-fi series. I react to characters such as Elias and Sir Julian Harker which was played by Stephen Graham, Charles Whiteman, Alfred Hillingd BrainPilot

"Bodies" basiert auf einer erstmals 2014 und 2015 DC-Comic-Reihe des verstorbenen Autors Si Spencer. Die erste der acht Folgen ist ihm gewidmet. Showrunner ist Paul Tomalin, der an Serien wie "Shameless", "No Offence" und "The Frankenstein Chronicles" beteiligt ist. (prie, 25.10.2023)