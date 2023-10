XO Grill

Als die Jungs von XO Burger vor Jahren in der Gumpendorfer Straße aufkochten, hieß es in der gesamten Stadt: Hier gibt es den besten Burger. Neu war die Art des Burgers: Smashed Burger wurden hier gebraten, also auf die heiße Grillplatte gepresstes Fleisch, damit der Rand schön knusprig wird. Der Erfolg war groß, wenige Monate nach dem Pop-up eröffnete man das erste Lokal in der Kettenbrückengasse im fünften Bezirk. Koch-Kooperationen mit Lukas Mraz, dem Dogenhof und Max Stiegl folgten. Nun eröffnete man die zweite Filiale in der Hipsteria-Hochburg Neubau. An der Ecke Neubaugasse/Burggasse serviert man Burger, Pastrami und Pommes. Der Move in den siebenten Bezirk ist smart: hippe Gastro, viele Shops und mehr Laufkundschaft.

xo-grill.at

Die neue Burgerbude im Siebenten. Foto: Stefan Fürtbauer

Feuriges Fine-Dining

Ein wenig überraschend verließ Stefan Doubek im vergangenen Jahr die Umar-Fischbar am Wiener Naschmarkt. Drei Hauben hat er sich erkocht. Dann wollten er und sein Team eine neue Wirkungsstätte suchen. Diese wurde nun gefunden: Im achten Bezirk in der Kochgasse 13 eröffnete er mit seiner Partnerin Nora Pein das Fine-Dining-Restaurant Doubek. Auf drei Ebenen und über 300 Quadratmetern will man die neue Fine-Dining-Adresse in der Hauptstadt sein.

Klar wird ein mehrgängiges Menü angeboten. Und mehr heißt hier wirklich mehr. 20 Gänge sind locker drin, angeboten um 235 Euro. Die Liebe zu Fisch und Meeresfrüchten hat man nicht verloren, diese bilden den Fokus des ausufernden Menüs. Jakobsmuschel, Hummer oder Aal stehen auf der Speisekarte. Innereien, Fleisch und vegetarische Gerichte bieten Doubek und sein Team ebenso an. Gekocht wird aber nicht am Herd, sondern in der Feuerküche. Alle Gerichte bereitet man über Feuer zu, im eigenen Backofen lässt man die eigenen Brotlaibe knusprig werden. Das Menü soll regelmäßig wechseln. Man will's ja auch spannend halten.

restaurantdoubek.at

Die besten Bars

Diese Woche präsentierte das Kulinarik-Magazin "Falstaff" die 2024-Ausgabe des Bar-Guides. Darin finden sich die besten Getränke-Adressen des Landes, gewählt von Profis und der Community. Gekürt wurden unter anderem auch die besten Barteams, Bartender und Weinbars.

Auf den vorderen Rängen der besten Bars des Landes landeten die Wiener Cocktail-Adressen Dino's Apothecary Bar und Tür 7. Beste Bartender sind Aylin Stadlwieser von der Truth-&-Dare-Bar und Heinz Kaiser von Dino's Apothecary Bar, beide in Wien. Beste Weinkarte hat laut Falstaff die D-Bar in der Hauptstadt. Zu den besten Weinbars zählt unter anderem die Weinbank in Ehrenhausen in der Südsteiermark.

falstaff.com/at

Die D-Bar im ersten Bezirk wurde ausgezeichnet. Foto: Falstaff/D-Bar

Café am Ring

Im Almanac-Hotel gegenüber dem Stadtpark hat ein neues Café aufgemacht: Café Elias nennt sich das und bietet, nun ja, Kaffee an. Puristen wird es freuen, Smoothies gibt es auch, dazu süße kleine Mehlspeisen, die zu Latte und Melange passen.

instagram.com/elias.coffeeshop.vienna

Krut Fermente mit neuem Standort in Penzing

Krut eröffnet in der Kuefsteingasse einen neuen Standort inklusive Bistro. Foto: Krut Fermente

Auf Kimchi und Kombucha, hergestellt zum Teil aus Überproduktion, hat sich das Start-up Krut Fermente spezialisiert, kaufen konnte man die Gläser und Flaschen schon ein Weilchen. Um aber das laut Eigenangaben "größte Fermentationsprojekt der Stadt" zu forcieren, war ein Umzug nötig. In einer ehemaligen Fleischerei in der Nähe der U-Bahn-Station Hütteldorfer Straße hat man eine passende Betriebsstätte gefunden, wo nicht nur produziert wird, sondern auch ein kleines Bistro inklusive Gassenverkauf betrieben wird. Dort gibt es Kimchi-Hotdogs und Kombucha-Cocktails sowie Kombucha vom Fass. Auch Workshops zum Thema Fermentation sind dort geplant.



Am Samstag, 28. 10., wird von 11–18 Uhr die Eröffnung gefeiert, alle 30 Minuten finden Betriebsführungen statt.

Krut Fermente, Kuefsteingasse 21/6–9, 1140 Wien

(rec/ped, 27.10.2023)