Schon kurz nach den Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober ging es los: Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der Österreicher Volker Türk, kritisierte die von Israel angekündigte Totalblockade des Gazastreifens. "Belagerungen, die das Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen überlebenswichtige Güter vorenthalten, ist nach dem humanitären Völkerrecht verboten", sagte der Vertreter einer Organisation, zu deren Hauptaufgaben die Einhaltung des Völkerrechts gehört.

Gleichzeitig kritisierte er die Hamas. "Ich rufe die bewaffneten palästinensischen Gruppen auf, alle Zivilisten, die gefangen genommen wurden, sofort und bedingungslos freizulassen", teilte Türk mit. "Geiseln nehmen ist nach dem internationalen Völkerrecht verboten", sagte er. "Es ist entsetzlich und zutiefst erschütternd, Bilder zu sehen, auf denen von bewaffneten palästinensischen Gruppen gefangen genommene Menschen misshandelt werden."

Die Replik Israels fiel harsch aus. "Mehr als 900 unschuldige Israelis sind tot. Tausende sind verwundet. 260 wurden bei einem Musikfestival getötet. 100 wurden in einem einzigen Kibbuz ermordet. Und trotzdem kann der Hochkommissar sich nicht durchringen, diese barbarischen Taten als Terrorismus zu bezeichnen", teilte die Vertretung Israels in Genf mit.

"Nicht im luftleeren Raum"

Wenn man so will, war das der Prolog zu den Geschehnissen vom Dienstag. UN-Generalsekretär António Guterres hat in einer Sitzung des Sicherheitsrats einerseits die Angriffe der Terroristen der Hamas erneut aufs Schärfste verurteilt. Er sagte aber auch mit Blick auf die 56 Jahre dauernde "erdrückende Besatzung" des Gazastreifens durch Israel: "Es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattfanden."

Mehr hat es nicht gebraucht, um das offizielle Israel zum Schäumen zu bringen. Deren UN-Botschafter Gilad Erdan forderte prompt Guterres' Rücktritt, dessen Aussage sei eine Rechtfertigung von Terror und Mord, eine "reine Blutverleumdung". Am Mittwoch legte Erdan nach und kündigte an, UN-Vertretern keine Visa mehr zu geben. "Es ist Zeit, dass wir ihnen eine Lektion erteilen", sagte er dem israelischen Armeesender. Das Land hat allerdings schon früher UN-Beobachtern die Einreise verweigert.

Guterres sieht "Fehlinterpretation"

Guterres hat am Mittwoch indes gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen verteidigt. "Ich bin schockiert über die Fehlinterpretation einiger meiner Erklärungen gestern im Sicherheitsrat - als würde ich Terrorakte der Hamas rechtfertigen", sagte er in New York. Dies sei falsch. Im Gegenteil habe er deutlich gemacht, dass er die "entsetzlichen und beispiellosen Terrorakte der Hamas" vom 7. Oktober unmissverständlich verurteile. Nichts könne das Töten von Zivilisten rechtfertigen. Er habe außerdem klar gesagt, das Leid des palästinensischen Volkes könnten die schrecklichen Angriffe der Hamas nicht rechtfertigen.

Nun könnte man von einem so erfahrenen Mann wie António Guterres in einer so wichtigen Position rhetorisch schon etwas mehr verlangen als die vage und kryptische Formulierung "nicht im luftleeren Raum", doch grundsätzlich ist klar, was er damit meint: dass man die Angriffe der Hamas im Zusammenhang mit der Geschichte des Nahostkonflikts betrachten muss – ohne diese aber zu rechtfertigen, wie Israel es ihm vorwirft.

Auf alle Fälle zeigt dies wieder einmal das delikate Verhältnis zwischen Israel und der Uno. Zu tun hat das etwa mit UN-Resolutionen, die von Israel ignoriert werden. Doch zwei andere Punkte wiegen schwerer.

Kritik am UNRWA

Einerseits geht es um die Rolle des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das natürlich auch im Gazastreifen aktiv ist. 2004 wurde bekannt, dass Sympathisanten der Hamas hohe Positionen beim UNRWA bekleiden. Immer wieder wird auch Kritik laut an Schulmaterial des Hilfswerks, in dem Israel von der Landkarte gestrichen wurde. Außerdem soll Lehrpersonal Hamas-Terroristen als Märtyrer glorifiziert oder sogar zur Gewalt gegen Juden aufgerufen haben.

Und während des Gaza-Kriegs 2014 sind in vom UNRWA geführten Schulen Raketen der Hamas gefunden worden. Dies alles hat dazu geführt, dass Israel das Hilfswerk nicht als neutrale Organisation der Uno sieht, sondern als international gesponserten Handlanger der Hamas.

Bleibt noch der zweite Punkt, der UN-Menschenrechtsrat. Dazu zunächst ein paar Zahlen: Israel wurde von diesem Unterorgan der UN-Generalversammlung zwischen 2006 und 2023 mehr als 100-mal verurteilt. Im gleichen Zeitraum wurde etwa Syrien 42-mal und Nordkorea 16-mal verurteilt.

Eigener Sonderberichterstatter

Ein fixer Tagesordnungspunkt bei der jährlichen Zusammenkunft des Menschenrechtsrats ist die Situation "in Palästina und anderen besetzten arabischen Gebieten". Auch gibt es einen eigenen Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats für Palästina, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Klagen gegen Israel zu untersuchen. Das gibt es sonst für kein anderes Land.

Nun ist es nicht so, als gäbe es bei der Behandlung Israels gegenüber den Palästinensern nichts zu kritisieren. Doch wurde und wird das Land im UN-Menschenrechtsrat unter anderem von Ländern wie China, Russland, Kuba, Pakistan, Saudi-Arabien, dem Sudan, Eritrea, Marokko oder Bangladesch verurteilt – Staaten, die es mit Menschenrechten nun wirklich nicht sehr genau nehmen.

Schon Guterres' Vorgänger Ban Ki-moon stellte vor Jahren fest: "Jahrzehnte politischer Manöver haben zu einem unverhältnismäßigen Volumen gegen Israel gerichteter Resolutionen, Berichte und Komitees geführt." Daran hat sich bislang nichts geändert – und auch das führt dazu, dass Israel bei Wortspenden aus der Uno besonders genau zuhört. (Kim Son Hoang, 25.10.2023)