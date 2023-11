Patrick Budgen hat einen Krimi geschrieben, der am Zentralfriedhof spielt. Lukas Beck

Der Mann war bis vor kurzem noch ein journalistischer Tausendsassa: TV-Reporter und Moderator (eine eher ungewöhnliche Kombination), immer auf der Jagd nach dem nächsten Verbrechen, zuletzt half er sogar, einen international gesuchten Doppelmörder zu stellen. Jetzt steht dieser Mann auf dem Wiener Zentralfriedhof und hilft, Menschen zu beerdigen, weil er keine Lust mehr hat auf den journalistischen Dauerstress.

Als Leichenbestatter – wienerisch: Pompfineberer –, der, so viel sei hier verraten, selbstverständlich auch in seinem neuen Job so ganz nebenbei einen Mord aufklärt. Alexander Toth heißt der Tausendsassa, ausgedacht hat ihn sich ein Wiener TV-Journalist. Patrick Budgen, einer der Moderatoren der ORF-Früh-TV-Sendung "Guten Morgen Österreich", schreibt im Nebenjob gerne Bücher. Sein jüngstes heißt "Die Holzpyjama-Affäre" und ist ein Krimi im Wiener Bestattungsmilieu.

Toth, der wohl nicht ganz zufällig so heißt (obwohl der Name aus dem Ungarischen stammt und ursprünglich jemanden beschrieb, der "mit Slawen Handel treibt"), navigiert Leichen durch den Zentralfriedhof, erträgt das Misstrauen seiner eingesessenen und recht bequemen Kollegen und freundet sich mit Marie-Theres an, die aus einer adeligen Ärztedynastie stammt und aus Protest gegen ihr Elternhaus zur Wiener Bestattung ging. Dazwischen taucht ein Toter im Rollstuhl auf, mitsamt seiner schwer suspekten Pflegerin. Und wie das Ganze ausgeht, ist dann doch durchaus überraschend.

Ein Faible für Bestattungen

Budgen hat ein Faible für das Bestattungsmilieu. Sein letztes Buch hieß "Schluss – wahre Wiener Begräbnisgeschichten" und beschrieb tatsächlich passierte Begräbnis-Hoppalas. Woher diese Vorliebe, besonders für den Zentralfriedhof, komme? Er habe, erzählt Budgen dem STANDARD, als Redakteur für "Wien heute", das Ländermagazin des ORF, häufig Promi-Begräbnisse journalistisch begleitet. Peter Alexander etwa oder auch Udo Jürgens: "Da hat mich immer schon die Stimmung, die gesamte Inszenierung von Begräbnissen fasziniert." Zudem habe er damals viele Beschäftigte der Wiener Bestattung kennengelernt. Budgen: "Ich getraue mich zu sagen, ich kenne mich in der Branche schon ein bisschen aus." Ansonsten, beteuert er, habe er "nix Morbides" an sich.

Man wird sehen. Alexander Toth wartet wahrscheinlich schon auf seinen zweiten Fall. (Petra Stuiber, 1.11.2023)