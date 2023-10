Das überarbeitete Gesetz soll 2025 in Kraft treten und mehr Klarheit und Transparenz in Bühnenarbeitsverhältnisse bringen

Das Wiener Volkstheater während einer Solidaritätsaktion mit der Ukraine 2022. APA/HANS PUNZ

Eine Novelle zum Theaterarbeitsgesetz (TAG) ist in Begutachtung geschickt worden. Der Entwurf gehe auf eine von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und Kunststaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) eingerichtete Arbeitsgruppe zurück, hieß es heute in einer Aussendung. Kernanliegen der Reform seien mehr Rechtssicherheit und eine bessere Absicherung für freischaffend tätige Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger sowie Tänzerinnen und Tänzer.

"Die Gesetzesänderung zielt darauf ab, die Fairness zu erhöhen und die Rechtssicherheit im Zusammenhang mit Gastverträgen und der Vermittlung von Bühnenarbeitsverhältnissen zu stärken. Sie ist darauf ausgerichtet, mehr Klarheit und Transparenz in Bühnenarbeitsverhältnissen sicherzustellen und die rechtliche Grundlage für die Theaterarbeit zu stärken. Das ist insbesondere aus arbeitsrechtlicher Sicht ein wichtiger Schritt", wurde Kocher zitiert. "Wir beobachten seit vielen Jahren einen grundlegenden Wandel der Arbeitsrealitäten in der Darstellenden Kunst", so Mayer. "Die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler muss unter angemessenen, zeitgemäßen und diesen Arbeitsrealitäten entsprechenden Rahmenbedingungen stattfinden."

Mit der Novelle sollen etwa die verschiedenen Beschäftigungsverhältnisse – Anstellung, befristete Anstellung, Gastvertrag und Werkvertrag – besser voneinander abgegrenzt werden. Die Begutachtungsfrist beträgt vier Wochen. Die geplanten Änderungen sollen mit 1. September 2025 in Kraft treten. (APA, 25.10.2023)