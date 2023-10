Amazon Web Services startet einen eigenen Ableger für Europa. AP, Noah Berger

Der US-Onlinehändler Amazon gibt dem regulatorischen Gegenwind in Europa nach und lanciert eine eigene europäische Cloud-Sparte. Kunden aus stark regulierten Industrien und dem öffentlichen Sektor erhielten damit mehr Auswahl und Flexibilität, um den steigenden Anforderungen der EU besser nachkommen zu können, teilte der Technologiekonzern am Mittwoch mit.

Konkret gehe es dabei um die Erfüllung von spezifischen gesetzlichen Anforderungen an den Ort der Datenverarbeitung und an den Betrieb der Datenwolke. Die "AWS European Sovereign Cloud" werde sich in der EU befinden und dort betrieben. Zugleich werde sie von den anderen Regionen der bestehenden Cloud-Sparte AWS getrennt. Sie werde in Deutschland starten und allen Kunden in Europa zur Verfügung stehen.

EU-Regulierung macht Schritt notwendig

"Der Aufbau einer europäischen AWS-Cloud wird es für viele Behörden und Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz deutlich leichter machen, die AWS-Services zu nutzen", sagte Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Die EU hatte die Geschäftspraktiken von Technologiekonzernen wie Amazon, Google und Microsoft unter die Lupe genommen und diese zu strengeren Regeln verdonnert. Der Digital Markets Act (DMA) legt für Online-Plattformen ab einer bestimmten Nutzerzahl verschärfte Wettbewerbsauflagen fest. Da sie als "Torwächter" elementare Dienste anbieten, müssen sie unter anderem Konkurrenten Zugriff gewähren. (APA, 25.10.2023)