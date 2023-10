Regelmäßig schickt Space X mit Raketen neue Satelliten in den Erdorbit. REUTERS/JOE SKIPPER

Internetanbieter gibt es so einige in Österreich. Starlink, das Satelliteninternet von Space X, startete hierzulande vor zwei Jahren. Damals kostete der Service noch 99 Euro pro Monat, danach 65 Euro. Derzeit wird auf der Starlink-Website mit einer Aktion geworben, die nur eine "begrenzte Zeit" zur Verfügung stehen und die monatlichen Kosten auf 50 Euro reduzieren soll.

23-Prozent-Aktion

"Highspeed-Internet, wo immer Sie leben", heißt es auf der Website, die das Angebot derzeit intensiv bewirbt. Schon von Beginn an war Starlink für jene Gegenden konzipiert, die nicht so leicht Breitbandzugang haben, wie das etwa in Städten zumeist der Fall ist. Für aktuell 50 Euro im Monat will Starlink auch "abgelegene und ländliche Gebiete" mit schnellem Internet versorgen. Der Preis für die dazu nötige Hardware ist derzeit von 450 Euro auf 299 Euro gesenkt.

Das Angebot gilt für den Standardtarif, der "besonders für Privathaushalte geeignet" ist, wie auf der Website zu lesen ist. Andere Tarife, etwa Mobile, den das Unternehmen vor allem Vielreisenden und Campern vorschlägt, kostet weiterhin 100 Euro und mehr. Parallel zu der Aktion in Österreich dürfen auch alle Einwohner Deutschlands gerade auf dieses Angebot zugreifen.

Der Space-X-CEO Elon Musk gibt an, dass bereits mehr als 5.000 seiner Satelliten im Erdorbit kreisen. Laut öffentlich kommunizierten Plänen des US-Unternehmens sollen am Ende über 12.000 Satelliten für ein weltweit stabiles Highspeed-Internet sorgen. Laut Herstellerangaben nutzen den Service bereits rund zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 60 Ländern. (red, 26.10.2023)