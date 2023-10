Sie gilt als eine der prestigereichsten Universitäten der USA – und hat nun dennoch mit einem Antisemitismusproblem zu kämpfen. Wie mehrere US-Medien, unter ihnen die "Jewish Chronicle", unter Berufung auf das Netzwerk Stop Antisemitism berichten, ist es an der Bildungseinrichtung am Dienstagabend zu einem Vorfall gekommen. Vier Studierende hatten die Wände der Uni-Bücherei der George Washington University mit antisemitischen und den Terror der Hamas glorifizierenden Botschaften verunziert.

Unter den auf die Wand projizierten Sprüchen war etwa auch der Slogan "Free Palestine from the river to the sea" – eine Abwandlung der gängigen Formulierung "From the river to the sea – Palestine will be free", die ein Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan beschreibt und damit das Existenzrecht des auf diesem Gebiet befindlichen Staates Israel in Abrede stellt. Der Spruch wurde jüngst auch auf Anti-Israel-Demonstrationen in Wien gerufen.

Außerdem wurde ein Kapitalabzug aus Israel gefordert, wobei der Spruch "Divestment from zionist genocide", mit dem die Forderung formuliert wurde, dem Staat und dem Zionismus insgesamt auch Völkermord unterstellt. Darüber hinaus warfen die Aktivisten auch den islamistischen Slogan "Glory to our martyrs" an die Wand, mit dem die Taten der Hamas gerühmt werden. Die Terrorgruppe hatte bei einem pogromartigen Terrorangriff auf israelische Ortschaften und Städte an der Grenze zum Gazastreifen am 7. Oktober mindestens 1.400 Menschen ermordet, darunter mehr als tausend Zivilisten. Auch Folterungen sind dokumentiert. Mehr als 200 weitere Menschen hat sie zudem in das von ihr kontrollierte Gebiet entführt.

Uni-Verweis gefordert

Die Demonstrierenden in Washington widersetzten sich anfangs auch den Anweisungen der Polizei, ihre Aktion zu stoppen. Sie setzten dafür auf das Argument, dass durch die Projektion kein bleibender Schaden an dem Gebäude entstanden sei – eine Argumentation, der sich die Beamten nicht anschlossen, die den Protest anschließend beendeten.

Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art. An mehreren US-Universitäten hat es in den vergangenen Wochen Anti-Israel- und Pro-Palästinenser-Proteste gegeben. Einigen Hochschulen wurden als Folge ungenügender Sanktionierung durch die Uni-Leitungen auch Spendengelder gestrichen. Zahlreiche US-Politikerinnen und -Politiker beider Parteien haben sich bereits in die Debatte eingeschaltet und in großer Mehrzahl die Kundgebungen verurteilt. Diesmal verurteilte der weit rechts stehende US-Senator aus Utah, Mike Lee, den Vorfall als Erster. Er forderte eine "harte Bestrafung" und den sofortigen Universitätsverweis der Aktivisten.

Uni-Rektorin Ellen Granberg hatte zuvor die Studierenden dazu aufgefordert "zusammenzustehen und einander zu unterstützen". Dies gelte besonders für israelische, jüdische, palästinensische und muslimische Studierende oder andere, die mit der Region in Verbindung stehen. "Ich betone aber auch die Erwartungen unserer Universität, was den Umgang miteinander und die Diskussion schwieriger Fragen betrifft", fügte sie hinzu. (red, 25.10.2023)