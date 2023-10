Mit seinen Lesungen füllt Bestsellerautor Sebastian Fitzek Hallen. Sein 2006 erschienenes Debüt "Die Therapie" wurde nun als Serie verfilmt, die am Donnerstag auf Amazon Prime startet. Sein neuer Roman "Die Einladung" erschien am Mittwoch. Ein Gespräch mit dem sympathischen Familienvater, der am liebsten über bestialisch mordende Psychopathen schreibt.

STANDARD: Sie sind der erfolgreichste Autor Deutschlands. Warum eigentlich?

Fitzek: Ich finde es auch oftmals erstaunlich, dass ich mit dem Genre des Psychothrillers so einen Erfolg haben kann. Ich halte das für ein großes Glück.

STANDARD: Warum schreiben Sie so grausliche Bücher?

Fitzek: Warum wollen Menschen solche Geschichten lesen? Die Beschäftigung mit dem Tod kommt in unserer Gesellschaft zu kurz, aber sie geht immer einher mit der Beschäftigung mit dem Leben. Man fragt sich, warum man lebt. Warum man den tödlichen Angriff, mit dem meine Geschichten meistens beginnen, abwehren wollen würde.

STANDARD: Von manchen Kritikern werden Sie auch verrissen. Tut Ihnen das weh?

Fitzek: Nö, ich lese das ja gar nicht. Mein Credo ist: Achte nie auf Kritik, achte nur auf Mentorinnen und Mentoren. Ein Kritiker kritisiert, weil es sein Job ist. Ein Mentor kritisiert, damit ich besser werde. Mein Leben ist zu kurz, um mich darum zu bemühen, jemandem zu gefallen. Wenn ich auf Kritiker achte, lebe ich ein fremdes Leben.

STANDARD: Wer sind Ihre Mentoren?

Fitzek: Meine beiden Lektorinnen Carolin Graehl und Regine Weisbrod und mein Literaturagent Roman Hocke, der einst der Lektor von Michael Ende war. Der ist schon scharf, wenn es um Kritik geht. Aber das bringt mich immer weiter. Auch in meinem familiären Umfeld habe ich Menschen, die den Finger in die Wunde legen. Wenn meine Frau etwas sagt, dann setze ich mich einfach noch einmal an den Schreibtisch.

Bestellserautor Sebastian Fitzek: "Man wird nur besser, indem man etwas macht. Zumindest ist das bei mir so." Foto: Gene Glover / Agentur Focus

STANDARD: "Die Therapie" war Ihr erster Roman. Warum hat es so lange gedauert, bis er verfilmt wird?

Fitzek: Der Hauptgrund war Geld. So etwas ist wahnsinnig teuer, und für einen Fernsehfilm wäre das zu düster. Ganz am Anfang hieß es, wir brauchen strahlende Helden und keine gebrochenen Figuren. Mittlerweile bin ich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil das Format der Miniserie das Beste ist, was einem Buch passieren kann. Da muss man wenig streichen und kann sogar Erzählstränge hinzufügen.

STANDARD: In "Die Therapie" spielt Stephan Kampwirth einen Psychiater, der selbst am meisten Probleme hat –dieselbe Rolle wie in der deutschen Netflix-Serie "Dark". Sind deutsche Produktionen einander zu ähnlich?

Fitzek: Ich glaube, "Die Therapie" und "Dark" kann man nicht miteinander vergleichen, aber ich würde mir den Erfolg natürlich wünschen. "Dark" ist eine Serie, die nirgends als typisch deutsch wahrgenommen wird. Es macht aus meiner Sicht aber keinen Sinn, amerikanische Polizeiwagen herumfahren zu lassen, weil wir denken, das sieht cooler aus. Eine Serie muss keinen internationalen Look haben, um zu funktionieren, sondern eine universelle Geschichte erzählen.

Stephan Kampwirth spielt in "Die Therapie" den Psychotherapeuten Viktor Larenz, dessen Tochter spurlos verschwunden ist. Foto: Britta Krehl, Amazon Studios

STANDARD: Sie haben eine Faszination für psychische Grenzzustände. Waren Sie selbst schon einmal in Therapie?

Fitzek: Ja, aus Recherchegründen. Ich habe mir aus dem Internet einen Psychiater rausgesucht. Da ich etwas für eine mögliche Therapie mitbringen musste, habe ich ihm von meinem überdurchschnittlichen Handykonsum erzählt. Ich checke fünfzigmal am Tag meine Mails und bin eigentlich immer am Handy. Wenn jemand so oft zum Briefkasten gehen würde, wäre das kein sozial adäquates Verhalten. Darüber haben wir dann gesprochen, und ich habe für mein Leben und meine Arbeit viel mitnehmen können.

STANDARD: Vielleicht wäre Ihre Produktivität ein Thema. Einen neuen Thriller haben Sie auch schon wieder geschrieben, am Mittwoch erschien "Die Einladung".

Fitzek: Ich bin schon ein produktiver Schreiber, aber es ist Zufall, dass die Serie gleichzeitig fertig geworden ist. Man würde niemals einem Fußballspieler raten, eine Pause zu machen, wenn er gerade erfolgreich die Bundesliga gespielt hat. Man wird nur besser, indem man etwas macht. Zumindest ist das bei mir so. Meine Grundideen kommen, weil ich mit offenen Augen durchs Leben gehe. Aber die Ideen, die mich dabei halten, ein Buch zu schreiben, kommen währenddessen. Ich muss schreiben, um überhaupt kreativ zu sein.

Emma Bading als Anna Spiegel und Stephan Kampwirth als Viktor Larenz. Foto: Britta Krehl, Amazon Studios

STANDARD: Wie sind diese Schreibphasen bei Ihnen?

Fitzek: Von außen eigentlich langweilig. In den Phasen davor und danach bin ich sozial nicht kompatibel. Da hänge ich in jeder freien Minute meinen Figuren nach. Man rekapituliert, was man geschrieben hat, und prognostiziert, was man noch schreiben wird. Da drifte ich schon oft ab, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Das kann schon eher als verhaltensauffällig gesehen werden.

STANDARD: Ihr letztes Buch "Elternabend" war kein Thriller. Ist Elternabend etwas Schlimmes für Sie?

Fitzek: Für mich persönlich nicht, ich mag außergewöhnliche Situationen oder normale, in denen sich Menschen außergewöhnlich verhalten. Das ist für mich ein Recherchepool. Realität ist oft unglaublicher als die Fiktion: Als meine Tochter in der ersten Klasse war, hat sich jemand gemeldet und Jesus Christus zum Elternvertreter vorgeschlagen. Die Lehrerin meinte nur, der ist heute nicht anwesend.

STANDARD: Bei Ihren Lesungen sind Sie ein Entertainer und genießen die Bühne. Sind Sie froh, dass Sie nicht mehr als Jurist in einem klassischen Bürojob arbeiten müssen?

Fitzek: Eigentlich bin ich eher schüchtern und kontaktscheu. Die Entwürfe von meinem ersten Roman habe ich unter Pseudonymen verschickt. Ich hatte Angst. Dann habe ich aber den Entschluss gefasst, meinen echten Namen draufzusetzen und es genauso zu machen, wie ich es wollte.

STANDARD: Gehen Ihnen jemals die überraschenden Wendungen aus?

Fitzek: Darauf kommt es gar nicht so an. Wir lesen eine Geschichte, weil wir mit einer Figur auf eine Reise gehen. Es gibt acht Milliarden Menschen auf der Erde, und ich glaube, in jedem steckt eine erzählenswerte Geschichte. (Jakob Thaller, 26.10.2023)