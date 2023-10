Nach Spott und Kritik ist die überarbeitete Skulptur von Dwayne Johnson wieder im traditionsreichen Pariser Wachsfigurenkabinett zu sehen. Die Statue des Starschauspielers und einstigen Wrestlingstars sollte am Mittwoch erneut zu bewundern sein, bestätigte das Museum Grévin. Der Wachsdoppelgänger hatte überarbeitet werden müssen, weil "The Rock", so der Ringname des US-amerikanisch-kanadischen Darstellers, mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Der Grund für die Unzufriedenheit ist einfach erklärt: Die Hautfarbe war falsch.

Die Wachsfigur von Dwayne "The Rock" Johnson in Paris erhält einen wirklichkeitstreueren Hautton. AFP/STEFANO RELLANDINI

Auf Instagram hatte der Hollywoodstar ("Fast & Furious") das Museum gebeten, Verbesserungen vorzunehmen, "angefangen bei meiner Hautfarbe". Mit einem zwinkernden Emoji fügte er hinzu: Wenn er das nächste Mal in Paris sei, werde er vorbeikommen und etwas trinken. Der 51-Jährige ist der Sohn des afrokanadischen Wrestlers Wayde "Rocky Johnson" Bowles und der aus Samoa stammenden Ata Johnson.

Video: Dwayne Johnson mit zu heller Haut? Wachsfigur wird nachgebessert AFP

Das Musée Grévin hatte die Skulptur am Montagabend aus dem Besucherparcours entfernt, wo sie erst kurz zuvor aufgestellt worden war. Nach Informationen des Museums sei Tag und Nacht an einem dunkleren Teint gearbeitet worden.

Der 51-Jährige hatte seine sanft formulierte Instagram-Kritik mit einem Video des Unterhaltungskünstlers James Andre Jefferson Jr. unterstrichen: Es sehe so aus, als habe "The Rock" noch nie die Sonne gesehen, sagt dieser in seinem Vortrag. Er sehe aus wie der englische Fußballstar David Beckham und wie ein Mitglied der Königsfamilie.

Auch schon falscher Macron präsentiert

Spott erntete das Museum auch sonst im Netz: "The Rock" sehe aus, als habe er ein Leberversagen gehabt, lautete ein Kommentar, in einem anderen wird die Wachsfigur mit den verschränkten Armen mit der Symbolfigur des Haushaltsreinigers "Meister Proper" verglichen. Die Skulptur wurde am 16. Oktober eingeweiht.

Das Grévin-Museum, das jährlich rund 800.000 Besucherinnen und Besucher empfängt und in dem mehr als 250 Prominente vertreten sind, hatte bereits 2018 für Aufsehen gesorgt, als es eine nach eigenen Angaben wenig erfolgreiche Skulptur des französischen Präsidenten Emmanuel Macron präsentierte, die diesem wenig ähnlich sah. Die Herstellung einer Wachsfigur dauert bis zu sechs Monate und kostet zwischen 50.000 und 60.000 Euro. (red, APA, 25.10.2023)