Laufen die weltgrößten Unternehmen auf Dauer besser – oder ist es doch der breite, globale Aktienmarkt? Die meisten Befragten würden intuitiv wohl auf die Börsenriesen tippen, schließlich haben die US-Technologieriesen lange das Tempo an der Börse vorgegeben. Allerdings mussten diese auch während des Rückschlags nach Beginn des Ukrainekriegs stärkere Kursrückgänge hinnehmen. Wie sieht also die langfristige Bilanz der jeweils weltgrößten Börsenkonzerne aus? Können diese tatsächlich den breiten, weltweiten Aktienmarkt dauerhaft schlagen?

Apple, Amazon, Microsoft und die Muttergesellschaften von Google und Facebook zählen zu den zehn weltgrößten Börsenkonzerne. AFP

Schließlich raten die meisten Experten Privatpersonen zur breiten Streuung der Veranlagung über einen Weltaktienindex. Zu den bekanntesten Vertretern zählt der MSCI World Index für die Industrieländer sowie der MSCI All Country World Index, der zusätzlich auch Schwellenländer umfasst. Diese können über sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs) günstig nachgebildet werden und ermöglichen Investierenden eine breite Streuung der Veranlagung auf möglichst viele Unternehmen.

Weniger bringt nicht mehr

Auf diese Weise fließt das Kapital beim All Country Index auf mehr als 2900 Konzerne aus insgesamt 47 Ländern, darunter 24 Emerging Marktes wie China, Südkorea oder Mexiko. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Oder kann man mit einer Handvoll Riesenunternehmen ähnliche Ergebnisse erzielen?

Dazu hat HQ Trust, das Family Office der Verwandtschaft des 1967 verstorbenen Industriellen Harald Quandt, die Entwicklung des All Country Index mit jener seiner zehn wertvollsten Vertreter, also der weltgrößten Börsenkonzerne, seit dem Jahr 1999 verglichen.

Das für viele womöglich überraschende Ergebnis: Die jeweiligen Top Ten der weltweiten Börsengrößen schneiden im langfristigen Vergleich seit 1999 schlechter ab. "Auf die Schwergewichte zu setzen hätte langfristig keinen Mehrertrag geliefert: Die zehn Aktien mit dem höchsten Börsenwert konnten den MSCI ACWI nicht übertreffen", fasst HQ-Analyst Sebastian Dörr die Ergebnisse zusammen.

Hände weg von Big Tech

Investierende, die seit 1999 immer auf die Top Ten gesetzt hätten, wären dem zufolge seitdem auf einen Wertzuwachs von 6,2 Prozent pro Jahr gekommen – also merklich weniger als der 6,5-prozentige Jahresertrag des gesamten All Country World Index in dieser Zeitspanne. Die relative Schwäche der Größten erklärt Dörr wie folgt: "Grund für die Underperformance ist vor allem der starke Rückgang der IT-Aktien nach dem Platzen der Dotcom-Blase." Zwischen 2000 und 2008 verlor etwa die Intel-Aktie mehr als 70 Prozent an Wert, während Microsoft in diesem Zeitraum um mehr als 60 Prozent abrutschte.

Ein Unterschied von 0,3 Prozentpunkten pro Jahr wirkt zunächst nicht überwältigend, summiert sich wegen des Zinseszinseffekts über längere Zeiträume zu einem stattlichen Mehrertrag. Zum Vergleich: Seit 1999 brachten die Top Ten insgesamt einen Wertzuwachs von 378 Prozent, der breite Aktienmarkt spielte jedoch 414 Prozent ein.

US-Technologie dominiert

Auch derzeit geben im All Country World Index die großen US-Technologieunternehmen den Ton an. "Aktuell sind Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet A, Tesla, Alphabet C, Meta, Exxon Mobil sowie United Health im MSCI ACWI am höchsten gewichtet", sagt Analyst Dörr. Zusammen machen diese zehn Titel übrigens mehr als 18 Prozent des insgesamt mehr als 2900 Unternehmen umfassenden, weltweiten Börsenbarometers aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 war die Dominanz der zehn Großen viel geringer ausgeprägt, damals hatten sie weniger als acht Prozent Gesamtgewicht im Index.

Was bedeutet das für Privatinvestoren? Angesichts der derzeit überdurchschnittlich hohen Gewichtung der Top Ten im Index spricht einiges dafür, dass sich dieser Wert künftig wieder verringern sollte. Oder anders ausgedrückt: Privatpersonen sind wahrscheinlich auch weiterhin mit einem kostengünstigen ETF auf den MSCI World oder dessen All-Country-Pendant besser aufgestellt am Aktienmarkt als mit den zehn weltgrößten Einzelwerten. (Alexander Hahn, 25.10.2023)