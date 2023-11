Mit Wurzeln muss sich ein SPÖ-Politiker auseinandersetzen – hier zu sehen ein Löwenzahn. Josef Taucher, SPÖ-Klubobmann im Wiener Rathaus, schwärmt von der Bio-Forschung Austria in Wien-Essling. Regine Hendrich

Wie tief reicht eine Löwenzahnwurzel? Was sehe ich, wenn ich mir tatsächlich die Radieschen von unten ansehe? Und was bedeutet überhaupt "bio"? All das wird das Grüppchen kleiner Menschen in Signalwesten demnächst erfahren, das da gerade, fest beschuht, in das Zentrum der Bio-Forschung Austria in Wien-Essling stiefelt. Für das Team aus Forscherinnen und Forschern ist der Besuch der Kindergartengruppe Routine – man gibt häufig Führungen im "Garten der Vielfalt" und in der "Wurzelarena". Sehr beliebt ist auch der Bio-Teich, in dem sich die Kröten gerade für Herbst und Winter zurückziehen. Jedenfalls: Zum Schauen, Befühlen und Angreifen gibt es genug hier, nur bei den Wildbienen sollte man etwas vorsichtig sein.

Ein weiterer Besucher hat sich angesagt, auch das ist kein Grund zur Aufregung im Esslinger Forschungsinstitut: Josef Taucher, Klubobmann der SPÖ im Rathaus, ist hier, um sich über den Begrünungskompass, das EU-Projekt "Kreisläufe schließen" und die landwirtschaftliche Initiative für mehr Mehrnutzhecken zu erkundigen. Taucher ist Stadtpolitiker, aber er ist auch, wie er selbst sagt, immer noch "der Steirer-Bauernbua", dessen Steckenpferd die Wiener Landwirtschaft ist. Er kommt gerne hierher, in ein von außen unauffälliges Haus, das sich gut in den Streusiedlungscharakter von Essling einfügt. Die ausgedehnten Freiflächen, auf und mit denen geforscht wird, erschließen sich erst hinter den niedrigen Gebäuden.

Ausbildung in Bio

Bereits 1.500 Landwirte haben die Forscherinnen und Forscher in Essling in Sachen Biodiversität ausgebildet – aus allen Bundesländern. Die Forscherinnen und Forscher des Instituts haben mitgeholfen, die EU-Bio-Richtlinie zu definieren und festzuschreiben. Hier beschäftigt man sich auch mit der Frage, was landwirtschaftliche Nutzflächen für die Biodiversität in der Stadt bedeuten können. Das ist eine große Sache, immerhin wird rund ein Drittel der Fläche des Wiener Stadtgebiets, 5.700 Hektar, landwirtschaftlich genutzt.

Dennoch ist Bio-Forschung Austria keine elitäre Angelegenheit. Hier landet man etwa, wenn man beim "Gartel-Telefon" der Stadt anruft, es gibt Workshops für Urban Gardening. "Wir nennen uns gerne Bionauten", sagt Institutsleiterin Eva Erhart. "Wir sind Leute, die die Vorteile biologischer Landwirtschaft nicht nur wissenschaftlich untermauern, sondern dieses Wissen auch einer möglichst breiten Öffentlichkeit nahebringen wollen."

Den Nitratgehalt im eigenen Boden kann man auch selbst feststellen – mit einfachen Mitteln. Das lernt man in Essling. Regine Hendrich

Spaziert man durch die großzügige Anlage, gibt es allerlei zu sehen. Etwa die Wurzelarena. Entlang einer drei Meter breiten und 2,5 Meter tiefen Glasscheibe kann man das Wurzelsystem verschiedener Pflanzen beobachten. Man kann auf engem Raum artenreiche Wiesen, Brachen, Hecken aus heimischen Gehölzen, Totholz-Objekte, Nisthilfen und das Feuchtbiotop begutachten. 16 Tagfalter-Arten und 134 Wildbienenarten leben hier auf 1,5 Hektar Grund. Die Forscherinnen und Forscher, die auch Führungen machen, erklären, wie wichtig gesunde Böden sind und wie man sie durch Zwischennutzung und diverse Begrünung schaffen kann.

Man kann sich auch in Komposthaufen vertiefen. Im Labor kann jeder lernen, seinen eigenen Bodennitrattest mit einfachen Mitteln zu machen. Oder wie man den Drahtwurm biologisch bekämpft, der sich gerne durch Kartoffeln frisst. Der Wurm wie auch die asiatische Marmorierte Baumwanze, die sich immer öfter auf Wiener Balkonen, Terrassen und in Gärten breitmacht, sind übrigens eine Folge der Klimaerwärmung. Man wird bis zu einem gewissen Grad lernen müssen, mit ihnen zu leben.

Gute Gründe für guten Grund

Seit 1980 gibt es die Bio-Forschung Austria. Damals hieß sie Ludwig-Boltzmann-Institut für Biologischen Landbau und Angewandte Ökologie. Das Institut ist eine gemeinnützige außeruniversitäre Forschungseinrichtung, die vom gleichnamigen Verein betrieben wird. Der Verein übernahm 2006 die Einrichtung von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft im Wege einer Betriebsübernahme. Die Stadt Wien hat die Basisfinanzierung übernommen, über nationale (Bund- und Länder-Förderungen) und internationale Forschungsprojekte bezahlt man den laufenden Betrieb.

Für Stadtpolitiker Taucher sind Erkenntnisse wie jene wichtig: Leben in der Stadt kann, wenn man es richtig anstellt und die infrastrukturellen Voraussetzungen stimmen, nachhaltiger sein als das Leben auf dem Land. Der Anbau von Obst und Gemüse sowieso – weil es hier, wie Bernhard Kromp, Mitbegründer und langjähriger Leiter des Forschungsinstituts, sagt, "keine großflächigen Monokulturen gibt". Gesunde Böden seien überall herstellbar – auch in einer Großstadt wie Wien. Da wird er sogar von der Müllabfuhr verkauft: "Guter Grund" heißt die torffreie Erde aus Wiens Biotonnen, der 40-Liter-Sack kostet sechs Euro. Das Know-how für die optimale Kompostierung hat man sich ebenfalls von der Bio-Forschung Austria geholt.

Auf die Tiefe kommt es an

Wenn hier schon so viel von der Wichtigkeit gesunder Böden die Rede ist: Wie schädlich ist es dann eigentlich, tief unter der Lobau einen Tunnel für den Autoverkehr zu graben? Diese Frage hört ein Wiener Stadtpolitiker natürlich nicht so gerne, die Antwort der Institutsleiterin Eva Erhart dafür umso lieber: "Das ist tief genug und hat keine Auswirkung auf die Gesundheit der Wiener Böden." Taucher lächelt zufrieden und verweist auf die positive Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Klima-Kids sehen das anders, aber bei der Bio-Forschung Austria ist das ohnehin kein Thema.

Na dann – wenden wir uns den Radieschen zu. Diese von unten zu sehen ist tatsächlich beeindruckend. Ihre Wurzeln können übrigens bis zu zwei Meter tief reichen. Wie auch der Löwenzahn, der noch dazu gewaltige Verzweigungen und Verknollungen bilden kann. Das erklärt einiges – zum Beispiel warum man ihn als Unkraut so schwer loswird. (Petra Stuiber, 13.11.2023)