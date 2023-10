Der Landwirtschaftssprecher der Grünen, Clemens Stammler, tritt nach schweren Vorwürfen zurück. parlamentsdirektion

Der Nationalratsabgeordnete Clemens Stammler (Grüne) legt sein Mandat im Parlament zurück. Gegen Stammler werden seit dem Wochenende schwere Vorwürfe erhoben, das Nachrichtenmagazin "Profil" berichtete am Mittwoch zuerst. Stammler kommt damit einem Ausschluss aus dem grünen Klub zuvor, der ihm unmittelbar gedroht hätte. Dem 49-Jährigen Oberösterreicher, der seit 2020 für die Grünen im Parlament sitzt, wird Fehlverhalten im Rahmen einer Party im Wiener Szenelokal U4 am vergangenen Donnerstag vorgeworfen. Stammler soll dabei in der Nacht in alkoholisiertem Zustand eine Frau belästigt haben.

Stammlers Belästigung soll dabei so aufdringlich gewesen sein, dass ein ebenfalls bei der Party anwesender Journalist der Betroffenen zu Hilfe eilte. Daraufhin soll Stammler laut "Profil" den Journalisten körperlich attackiert und ihm eine Verletzung im Halsbereich zugefügt haben. Der Mann musste aufgrund der Schmerzen ins Spital, es wurde eine Verletzung an der Luftröhre diagnostiziert, das Krankenhaus erstattete daraufhin Anzeige wegen Körperverletzung.

"Bin handgreiflich geworden"

Stammler selbst zog am Mittwoch Konsequenzen, wie er in einer persönlichen Erklärung schriftlich mitteilte: "Hiermit gebe ich bekannt, dass ich mein Nationalratsmandat und mein Mandat in der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer mit sofortiger Wirkung zurücklegen werde. Ich bin vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in alkoholisiertem Zustand handgreiflich geworden. Das war ein furchtbarer Fehler, der einem nicht passieren darf."

Und weiter: "Mit diesem Rücktritt möchte ich die Konsequenzen aus meinem Fehlverhalten ziehen. Ich habe bereits mit allen an dem Vorfall beteiligten Personen gesprochen, ich habe ihnen gesagt, dass es mir von ganzem Herzen leidtut und sie um Verzeihung gebeten." Das Verhalten in jener Nacht habe Stammler vor Augen geführt, "dass in meinem Leben offensichtlich nicht alles in Ordnung ist". Der nun ehemalige Abgeordnete will sich laut eigenen Angaben nun professionelle Hilfe suchen: "So, wie ich mich am Donnerstag verhalten habe, so will ich nie wieder sein."

Stammler kündigte überdies an, vorerst keine Fragen von Medien beantworten zu wollen. Wer Stammler im Nationalrat nachfolgt, sei Sache der oberösterreichischen Grünen, hieß es auf APA-Anfrage aus dem grünen Klub. (Theo Anders, Jan Michael Marchart, APA, 25.10.2023)