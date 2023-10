Bei den Medientagen in München unter dem Motto "Intelligence" dreht sich alles um die neue Technologie und was für Chancen und Risiken dies bedeutet. Foto: REUTERS/Kacper Pempel

München - "KI ist da". Zum Auftakt der Medientage München kommt Gastgeber Thorsten Schmiege gleich zum Punkt. Künstliche Intelligenz sei teilweise gar nicht mehr wegzudenken, betont der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien am Mittwoch. Bei der 37. Konferenz in München unter dem Motto "Intelligence" dreht sich alles um die neue Technologie und was für Chancen und Risiken dies bedeutet. "Das ist die größte Disruption seit Jahrzehnten", erklärt Axel-Springer-Vorständin Niddal Salah-Eldin. Für ARD-Chef Kai Gniffke geht kein Weg daran vorbei, noch viel Geld in den Aufbau von Kompetenz rund um KI zu investieren. Google-Top-Manager Philipp Justus warnt derweil vor Überregulierung und betont, dass man gemeinsam Risiken von künstlicher Intelligenz beherrschbar machen müsse.

Chancen nutzen, Leitplanken setzen

Das Aufkommen von ChatGPT & Co hat den Umgang mit der Technologie revolutioniert. Alle Branchen loten nun fieberhaft aus, wie sie davon profitieren können. Auch die Medien prüfen, wo ihre Geschäftsmodelle besser werden oder in Gefahr geraten können. Schmiege zitiert eine Umfrage, wonach 78 Prozent der befragten deutschen Medienfirmen schon mit KI arbeiten und 86 Prozent darin mehr Effizienz für die Branche sehen. Doch über zwei Drittel hätten auch Bedenken bei der Nutzung und hier vor allem ethische Bedenken. "Wir müssen gestalten, Chancen nutzen, aber auch Leitplanken setzen", mahnt der Medienaufseher.

Für Springer-Managerin Salah-Eldin ist klar, dass das Thema nicht nur Technik-Freaks betreffe. Dies kann Google-Deutschland-Chef Justus mit Zahlen belegen. In Deutschland hätten sich die Suchanfragen "Wie kann ich KI nutzen, was kann KI tun" innerhalb eines Jahres um 5000 Prozent erhöht. Er sieht einen Wendepunkt - "denn das Tempo des Fortschritts in der KI beschleunigt sich gerade". Die Technologie könne eine "Kraftquelle" für die deutsche Wirtschaft und die Medienindustrie werden. Google arbeite hier bereits mit der Branche zusammen, sagt Justus. Der Manager des globalen Tech-Riesen warnt wenig überraschend vor Überregulierung und plädiert für "Raum für Innovationen". "Ki ist zu wichtig, um sie nicht zu regulieren und auch zu wichtig, um sie nicht gut zu regulieren."

Gute Nacht

Der ARD-Vorsitzende Gniffke sieht "ganz, ganz große Chancen". KI könne der Branche etwa helfen bei Datenjournalismus und dem Aufspüren von Fake News. Wichtig sei für vorstellbare Produkte, dass man die Kontrolle über die Technik behalte, "dass am Ende ein Mensch draufguckt". Der Intendant des Südwestrundfunks macht gute Möglichkeiten aus für branchenweite Zusammenarbeit, etwa von privaten und öffentlich-rechtlichen Medien. Dies sieht Salah-Eldin ähnlich und mahnt, vor allem gegenüber den großen Plattformen wie Google, Meta & Co mit einer Stimme zu sprechen. Es sei wichtig, Teil der Wertschöpfungskette zu werden.

Die Springer-Managerin appelliert an die Medien, eher Chancen statt Risiken künstlicher Intelligenz zu debattieren. "Ich fürchte, wir haben es hier mit einem neuen Biest zu tun", sagt Salah-Eldin. Dies könne man nicht mehr wegschieben. "Wenn sich die Branche weiter nur mit sich selbst beschäftigt, wie man KI möglichst verhindern könnte, dann kann ich nur sagen: 'Gute Nacht'." (Reuters, 25.10.2023)