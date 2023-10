Auch in der Pension war für Fahrschullehrer Dieter H. nicht Schluss. Nach 46 Jahren ging sein Vollzeitjob im Vorjahr in eine geringfügige Anstellung über. "Ich habe meinen Chef gefragt, ob ich weiterhin kommen soll, und bin dann eigentlich dageblieben", sagt der 63-Jährige. Nun arbeitet der Pensionist 22 Stunden im Monat als – wie er intern genannt wird – "Feuerlöscher". "Wenn jemand krank ist oder es gerade stressig ist, springe ich ein", erzählt er.

"Auch die Jungen können nicht alles. Außerdem profitiert die gesamte Belegschaft von einer diversen Zusammensetzung", ist Alexandra Weilhartner von der Demografieberatung Digi Plus überzeugt. Getty Images

Damit ist Dieter H. eher die Ausnahme als die Regel. 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden gerne vor dem 60. Lebensjahr in Pension gehen, weitere 26 Prozent mit 60 bis 64 Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt der "Workmonitor 2023" des Personaldienstleisters Randstad. Lediglich ein Zehntel könnte sich vorstellen, über das Alter von 65 Jahren hinaus zu arbeiten.

Demografischer Wandel als Herausforderung

Und auch Daten der Statistik Austria zeigen: Im Durchschnitt gehen Beschäftigte früher in Pension als gesetzlich vorgeschrieben mit 65 Jahren. Bis 2050 wird die Anzahl der Menschen über 65 aber noch deutlich steigen – von 1,7 auf 2,6 Millionen. Um eine langfristige Finanzierbarkeit der Pensionen sicherzustellen, sieht der Rechnungshof daher umfassenden Handlungsbedarf. Eine wichtige Maßnahme sei die Anhebung des Pensionsalters, heißt es in einem aktuellen Bericht. Ähnlich sieht das der Chef des Instituts für Höhere Studien, Holger Bonin. Ein Antrittsalter von 67 Jahren muss laut ihm zumindest in Betracht gezogen werden.

"Der demografische Wandel verschiebt das Arbeitskräftepotenzial, und es ist erforderlich, am Arbeitsmarkt Ressourcen zu aktivieren", sagt Alexandra Weilhartner von der Demografieberatung Digi Plus. Die Initiative widmet sich Themen wie dem Generationenmanagement, der Nachfolgeplanung und generationengerechter Arbeitsgestaltung. Die Teilnahme wird vom Europäischen Sozialfonds Plus und vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft finanziert und ist für Betriebe kostenlos.

Wie steht's um den Ruhestand? Das gesetzliche Pensionsantrittsalter liegt derzeit für Männer bei 65 Jahren und für Frauen bei 60 Jahren. Das ändert sich aber bald: Ab 1. Jänner 2024 wird das Pensionsalter von Frauen stufenweise angehoben. Ab 2033 dürfen weibliche Beschäftigte auch erst mit 65 Jahren in Pension gehen. Im Jahr 2022 bezogen rund 2,5 Millionen Menschen in Österreich eine Pensionsleistung. Im Durchschnitt gingen Männer mit 62,1 Jahren und Frauen mit 60,1 Jahren in den Ruhestand. In das durchschnittliche Pensionsantrittsalter fließen aber auch Invaliditätspensionen bei Erwerbsunfähigkeit aufgrund von Unfällen oder Krankheit ein.

Mehr Flexibilität

Die Anhebung des Pensionsantrittsalters sei zwar auch laut Weilhartner einer der größten Hebel, jedoch nicht der einzige. "Wir leben in einer heterogenen Gesellschaft. Um Beschäftigte länger im Arbeitsleben zu halten, reicht es nicht, sich nur auf das Pensionsalter zu fokussieren", erklärt sie. Arbeiterinnen und Arbeiter würden nicht nur deutlich früher ins Berufsleben einsteigen, sondern hätten auch eine geringere Lebenserwartung als beispielsweise Beschäftigte mit akademischer Ausbildung. "Auf der anderen Seite gibt es Personen, die länger arbeiten wollen oder müssen, aber nicht können", sagt Weilhartner.

Beliebt sei etwa, sobald möglich, Altersteilzeit als Exitkorridor anzubieten. Die Randstad-Umfrage zeigt: Die Bestrebungen, Menschen länger in Beschäftigung zu halten, werden meist durch einen gewichtigen Faktor unterstützt. Drei Viertel der Befragten führten die "finanzielle Lage" als Haupthindernis an, den Ruhestand zum gewünschten Zeitpunkt antreten zu können. Die Expertin plädiert für mehr Flexibilität und individuelle Zugänge.

Hartnäckige Stereotype abbauen

Hinzu kommt: "Die Problematik beginnt meist schon lange zuvor", sagt Weilhartner. Die Erwerbsquote liegt in der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen bei rund 56 Prozent – im Vergleich zu 74 Prozent in der Gesamtbevölkerung zwischen 15 und 64 Jahren. Menschen über 50 Jahre und Langzeitarbeitslose werden aber deutlich seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen – und das auch in Branchen, die angeben, derzeit besonders schwer Personal zu finden. Das ergab eine neue Studie des Instituts Sora im Auftrag des Arbeitsmarktservice (AMS), DER STANDARD berichtete.

In der Studie kam es bei zwölf Prozent der Bewerbungen zu einer Ungleichbehandlung aufgrund des Alters. Woran liegt das, außer daran, dass Ältere als zu teuer gelten, weil ihnen Vordienstzeiten angerechnet werden müssen oder Furcht vor erschwerter Kündigung besteht? "In der Beratung merken wir, dass sich Altersstereotype sehr hartnäckig halten", erzählt Weilhartner. Zudem würden Firmen noch zu oft mit einem festen Anforderungsprofil rekrutieren: "Es gibt nicht mehr diese eine Person, die genau auf die eine Stelle passt. Auch hier müssen die Unternehmen endlich umdenken."

Austausch zwischen den Generationen

"Gleichzeitig gibt es Branchen und Berufe, wie auf der Baustelle oder in der Pflege, in denen Beschäftigte nicht über ein gewisses Alter hinaus arbeiten können. Auch nicht mit technologischer Unterstützung", sagt sie. Unternehmen müssten sich rechtzeitig Gedanken darüber machen, wie Beschäftigte im Betrieb gehalten, aber dennoch auf einen neuen Weg gebracht werden könnten. Aber auch überbetriebliche Maßnahmen müssten Teil der Lösung sein.

Die wichtigste Grundlage sei, "dass ältere Beschäftigte als Wissensträger und nicht nur als weniger belastbare Mitarbeitende" im Vergleich zu Jungen wahrgenommen werden. "Denn sind wir mal ehrlich: Auch die Jungen können nicht alles. Außerdem profitiert die gesamte Belegschaft von einer diversen Zusammensetzung", sagt Weilhartner.

Dieter H. ist überzeugt: "Ich möchte arbeiten, solange es geht und solange ich gebraucht werde." Für ihn sei die Arbeit nicht nur ein Job, sondern auch ein Ort des Austauschs. Genauso wie die Jungen ihn um Rat fragen würden, könne er auch von ihnen noch Neues lernen. (Anika Dang, 27.10.2023)